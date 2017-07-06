حصار قطر
الخميس 6 يوليو 2017 23:05

أدنوك الإماراتية تتراجع عن وقف استيراد المكثفات القطرية

شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) تتراجع عن تفعيل بند القوة القاهرة بشأن استيراد شحنتين من المكثفات القطرية
غيتي
تراجعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) عن تفعيل بند القوة القاهرة بشأن استيراد شحنتين من المكثفات القطرية، وهو إعلان يعفي أحد الطرفين المتعاقدين من التزاماته.

وذكرت نشرة "إنيرجي إنتليجنس" المتخصصة في شؤون الطاقة أن الشركة الإمارhتية أجرت ترتيبات للتعامل مع الشحنتين، وأنها أبلغت شركة قطر للبترول بذلك.

وقالت مصادر لـ"الجزيرة" إن هذه الخطوة تأتي بعدما أكد الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد شريدة الكعبي -في مؤتمر صحفي قبل يومين -أنه لا يحق لأدنوك قانونيا اتخاذ هذا الإجراء باعتباره من حق شركته بسبب الحصار المفروض على قطر.

وحذر الكعبي من أن قطر للبترول ستتخذ إجراء قانونيا ضد أدنوك، موضحا أن الأخيرة فرضت حالة القوة القاهرة (شرط يعفي من أي شرط جزائي نتيجة ظرف قاهر) بشكل مخالف للقانون، وأن شركته تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.

ويرى خبراء الطاقة أن سحب الإشعار وتبليغه لوسائل الإعلام يستهدف الحد من الأضرار التي قد تلحق بسمعة أدنوك.

وكانت قطر للبترول قد أعلنت منذ بداية الأزمة الخليجية أنها لن تعمد لغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي من قطر إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بداية الشهر الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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قطر للبترول
المكثفات القطرية
الأزمة الخليجية
سعد شريدة الكعبي
الرئيس التنفيذي لقطر للبترول

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