الإمارات
الأربعاء 24 يونيو 2020 00:17

"أدنوك" الإماراتية تبيع أصولا في شركة أنابيب الغاز لمستثمرين أجانب

رويترز
قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" إنها وافقت على بيع 49 في المئة في شركة أدنوك لأنابيب الغاز التابعة لها لائتلاف مستثمرين عالميين مقابل أكثر من 10 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، سيحصل الائتلاف على 49 في المئة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك مع حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ نحو 982 كيلومترا.

وقالت الشركة في بيان إن الاتفاق يضع قيمة شركة أنابيب الغاز عند 20.7 مليار دولار.

ويضم الائتلاف صندوق الثروة السيادية السنغافوري بالإضافة إلى "بروكفيلد" لإدارة الأصول وغيرها.

وذكرت الشركة الإماراتية أن الاتفاق يحقق لها عائدات فورية بأكثر من 10 مليار دولار.

ويأتي الاتفاق بينما تشهد أسعار النفط انخفاضا حادا.

ووقعت الشركة الإماراتية العام الماضي اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار في مجال البنية مع شركتي "كي كي آر"، و"بلاك روك" الأمريكيتين يمنحهما حصة أقلية في شركة أنابيب النفط التابعة لها.

وأبرمت أدنوك عددا من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية بهدف جذب التمويل والخبرة في مسعى لتعزيز انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى قدراتها على التكرير.

المصدر
الفرنسية

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