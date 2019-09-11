أحمد بحر: المحكمة أقرت انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وطالبت رئاسة المجلس التشريعي(البرلمان)، بسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة الفلسطينية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وذلك إعمالا للقانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده (بحر) اليوم بمقر المجلس التشريعي في غزة، وبحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة (حماس)، ونواب من كتلة (فتح) البرلمانية المحسوبين على التيار الاصلاحي للحركة.

يعرف البرلمان الفلسطيني باسم المجلس التشريعي، وهو أحد مكونات السلطة الوطنية الفلسطينية، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 132 مقعدًا، وينتخب أعضاؤه لخمس سنوت. وتم آخر تجديد له يوم 25 يناير/كانون الثاني 2006.

كانت نتيجة الاقتراع الأخير فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي شاركت بلائحة اسمها التغيير والإصلاح ونالت 76 مقعدًا، وحصلت حركة فتح على 45 مقعدًا، ثم جاءت القوى السياسية الأخرى بعد ذلك بنسب ضئيلة.

ينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت عام 2006.

المجلس التشريعي تعطل منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، إذ تدير حركة حماس قطاع غزة، بينما تتولى حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إدارة الضفة الغربية.

ينص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بينها فتح وحماس في القاهرة يوم 4 أيار/مايو 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا للقانون الأساسي.

أواخر العام الماضي، أعلن محمود عباس البدء بحل المجلس التشريعي، ما شكّل جدلًا قانونيًا وسياسيًا فلسطينيًا واسعًا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية، وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بإجراء انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.