أحمد السقا يثير ضجة بعد اقتحامه منزل أحد متابعيه
السقا قال إنه تعقب أحد متابعيه بموقع إنستغرام بسبب سبابه له على مدار 6 أشهر، وقال إنه ذهب له الساعة الرابعة فجرًا ليلقنه درسًا بسبب سبه لزوجته ووالدته واصفًا نفسه "أنا راجل دمي حر".
وقال السقا "علاقتي بالسوشيال ميديا جيدة بشكل عام، أما فيما يتعلق بالشتائم فالوضع مختلف"، وأضاف أن الرجل أغشي عليه بمجرد أن رآه أمامه.
واستهجن رواد منصات التواصل الاجتماعي تصريح السقا واقتحامه لمنزل أحد متابعيه، ووصفوا تصرفه بالـ "بلطجة".
وعلق بعضهم بأنه يقلد دوره في فيلم "إبراهيم الأبيض"، بينما تعجب آخرون من كيفية وصوله لصاحب الحساب، واصفين ما حدث بغياب "دولة القانون".
أحمد السقا واحد شتمه علي إنستجرام دور وراه وجاب عنوانه وراح إقتحم بيته الساعه 4 الفجر .— مزجنجى (@elnggar_saeed) January 1, 2020
شغل بلطجه
ما يطلعش غير من واحد بلطجي
في ظل غياب القانون
في دولة البلطجه
البلطجي_ابراهيم_الابيض الشهير ب احمد_السقا— Capt. Tariq (@CaptTariq2) January 1, 2020
فى واحد من متابعين الفنان البلطجي شتمه على النت
فالبطل السقا وصل لمكانه المتابع دة وراح اقتحم بيته الفجر
الممثل احمد السقا— سمر (@samrr2323) January 1, 2020
فى واحد من متابعينه شتمه على النت ف السقا عرف مكان المتابع دة وراح اقتحم بيته الفجر دى مش دولة دى غابة
التصرف دة هيخلى كل الناس تعمل زية بعد كدة
هتقولى مفيش قانون هقولك لا فى قانون للطبقة دى يقدرو يجيبو حقهم بسهولة علي فكرة#شغل_بلطجة #مفيش_قانون
السقا صدق نفسه زي ما رمضان صدق نفسه، ما هي مفيهاش قانون ولا حتى قانون الغابة هي ماشية بالهبل.— Ahmed Hussien (@nsrmaasr) January 1, 2020
و هو الانستقرام هو اللى ادى العنوان للأستاذ أحمد السقا و لا جابه ازاى ؟؟— حرفوشه (@elharafeesh) January 1, 2020