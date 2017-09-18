مصر
الاثنين 18 سبتمبر 2017 18:30

أحكام بالسجن والمؤبد ضد معتقلي "مسجد الفتح" في مصر

محاصرون داخل مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة
محاصرون داخل مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة
الجزيرة
قضت محكمة جنايات القاهرة (الإثنين) على مئات من رافضي الانقلاب العسكري في مصر بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد في قضية عرفت إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح"

وتعود وقائع القضية إلى 16 من أغسطس/آب 2013 عندما حاصرت قوات الأمن المصرية مئات من رافضي الانقلاب العسكري في مسجد الفتح بوسط العاصمة المصرية إثر مظاهرات حاشدة جاءت بعد يومين من مجزرتي فض رابعة والنهضة في 14 من أغسطس/آب 2013.

وقال رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن المحكمة قضت بالحكم بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهما وعلى 21 متهما بنفس العقوبة غيابيا كما حكمت بالسجن المشدد 15 عاما على 17 متهما حضوريا وعلى 54 متهما بالسجن المشدد عشر سنوات حضوريا وعلى 13 بنفس العقوبة غيابيا.

ومن بين من حكم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا الدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف رئيس المحكمة أن 216 متهما عوقبوا بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا كما عوقب حدثان بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا وعوقب ستة أحداث بالسجن المشدد خمس سنوات حضوريا.

وأحداث مسجد الفتح قتل فيها عشرات بينهم أحد أبناء المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع. وقضت المحكمة ببراءة الأيرلندي إبراهيم حلاوة.

وقال رئيس المحكمة إن ثلاث شقيقات له نالوا البراءة أيضا من التهم الموجهة إليهم في القضية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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محكمة جنايات القاهرة
عزل محمد مرسي
أحداث مسجد الفتح
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