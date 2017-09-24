مصر
الأحد 24 سبتمبر 2017 15:55

أحكام بالسجن على 14 من مشجعي الزمالك المصري في قضية "الدفاع الجوي"

أحداث ستاد الدفاع الجوي قتل فيها 22 من مشجعي نادي الزمالك المصري عام 2015
أرشيف
قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الأحد بمعاقبة 14 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين عامين والمؤبد وبراءة اثنين آخرين في قضية مقتل 22 مشجعا لفريق الزمالك المصري بالقاهرة عام 2015.

وقُتل المشجعون مساء يوم الثامن من فبراير/شباط عام 2015 خارج استاد الدفاع الجوي بالتزامن مع مباراة بين فريقي الزمالك وإنبي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال أطباء وشهود عيان آنذاك إن أغلب القتلى تعرضوا للاختناق جراء تدافع الجماهير عقب استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الذين حاولوا دخول المباراة بدون تذاكر.

وقالت مصادر قضائية إن القاضي صلاح محجوب رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة عاقب متهمين اثنين غيابيا بالسجن المؤبد وثلاثة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات وخمسة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وطفل حدث غيابيا بالسجن عامين.

وحكم القاضي ببراءة اثنين مما نسب لهما من اتهامات. وكان يُحاكم 13 متهما حضوريا وثلاثة غيابيا.

وكان النائب العام أحال 16 متهما في مارس/آذار 2015 إلى المحاكمة الجنائية في القضية. وأسندت النيابة لهم تهم "ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة".

ومن بين المحكوم عليهم شاب يشتهر باسم "سيد مشاغب" وهو أحد أبرز قيادات رابطة مشجعي نادي الزمالك. وصدر حكم بسجنه سبع سنوات.

وبعد صدور الحكم انتابت أهالي المتهمين حالة من السخط الشديد وصرخت بعض الأمهات.

وقال والد المتهم "سيد مشاغب" وهو أيضا محامي "سنطعن على الحكم أمام محكمة النقض. قدمنا للمحكمة ما يثبت أنه لم يكن موجودا بالأحداث ولذلك سنلجأ للنقض".

ويجوز للمتهمين المحكوم عليهم وأيضا النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية بالبلاد.

المصدر
رويترز
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