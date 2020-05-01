أحد ضحايا تفجير سيناء: "عشت محاربا وسأموت بطلا".. ومصريون يتفاعلون
وتداول أهالي محافظة سوهاج، مسقط رأس أحد ضحايا التفجير، عبر صفحاتهم، آخر ما كتبه الجندي، أحمد علي، والشهير بأحمد الكاملي، قائلًا: "وسيشهد التاريخ أنى قد ولت ذكرًا.. وتربيت رجلًا.. وعشت محاربًا.. وسأموت بطلًا إن شاء الله".
احمد الكاملي احد شهداء تفجير بير العبد في سيناء— mohamed mamdouh (@mohamedmamdohh0) May 1, 2020
كان ضد السيسي ومات مدافعا عن بلده
مات عشان ناس ماتستهلش الحياة#بئر_العبد #سيناء pic.twitter.com/NWwXtM7ZFR
وأوضح نشطاء أن أحد الجنود كان معارضا للنظام المصري، ولكن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن الوطن وخدمة البلد.
ونعى نشطاء وفنانون مصريون ضحايا التفجير عبر وسمي #بير_العبد و#شهداء_الوطن ليتصدرا قائمة الأكثر تفاعلا على موقع "تويتر" بأكثر من 15 ألف تغريدة.
يتغمد الله من ماتوا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله للمصابين الشفاء العاجل— أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) May 1, 2020
وحفظ الله مصر من كل مكروه
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ#بئر_العبد
من يقرأ التاريخ يفهم الواقع.. أنصح الجميع قراء شهادة محمد نجيب وعبد اللطيف البغدادي عن نشر #عبد_الناصر الإرهاب في #مصر ليحكم.. فمنذ 8 سنوات يسرح #الإرهاب بمصر ويقدم النظام روايات كاذبة.. من يقتل جنود مصر وأهل #سيناء السيسي كما فعل ناصر من قبل وحكم بنفس النهج الإجرامي#بئر_العبد pic.twitter.com/PAacS7hr2b— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 1, 2020
الناس اللي كل مصيبة تحدث يقولك أصل دول ماتوا في ليبيا..— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 1, 2020
طيب..
والله ماتوا في سيناء
والطيارة اللي قبلها وقعت في سيوة
مفيش حاجة بتستخبي الآن في عصر البث والتوثيق بتليفون محمول...!#بير_العبد#سيناء #شهداء_الوطن
شهداء #بئر_العبد كما ترون👇شريحة من أبناء #مصر من مختلف التوجهات— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) May 1, 2020
ومنهم المعارض الذي يحمل هموم الشعب
وحدهم الموت
وأنهم ضحايا لنظام سلطوي
يؤجج الاحقاد وينفخ في النار
فشل في حمايتهم ويتاجر بدمائهم في دراما تحولت لتمجيد الاقتتال الأهلي بين المصريين
بدون مشروع وطني لحقن دماء المصريين pic.twitter.com/QNKZXbNpVa
فيما استنكر آخرون طريقة تداول الإعلام المصري للحادث، وغرد أحد النشطاء قائلا: "لما مات الجنود في عهد الرئيس مرسي، حمّله الإعلام مسؤولية وفاتهم، رغم أنه اتخذ موقفا وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان ...".
لما مات الجنود في عهد الرئيس مرسي الإعلام حمله مسؤولية وفاتهم رغم أنه اتخذ موقف وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان— فرج محمد علي (@f_mohamed_ali25) May 1, 2020
أما في عهد السيسي لما بيموت جنود برضو بيحملوا أنصار الرئيس مرسي وفاتهم رغم ان الموضوع اتكرر في عهد السيسي بدون ما ياخد أي موقف
سبحان الله#شهداء_الوطن#شهداء_بئر_العبد
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش، الخميس، عن مقتل 10 جنود بينهم ضابط في تفجير آلية عسكرية كان تقلهم، في منطق بئر العبد.
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