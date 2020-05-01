سيناء
الجمعة 1 مايو 2020 19:21

أحد ضحايا تفجير سيناء: "عشت محاربا وسأموت بطلا".. ومصريون يتفاعلون

تشييع جثمان بعض الجنود من ضحايا التفجيرات في مصر
تشييع جثمان بعض الجنود من ضحايا التفجيرات في مصر
رويترز-أرشيفية
سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد مقتل عدد من الجنود وضباط الجيش المصري في تفجير وقع، الخميس، في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتداول أهالي محافظة سوهاج، مسقط رأس أحد ضحايا التفجير، عبر صفحاتهم، آخر ما كتبه الجندي، أحمد علي، والشهير بأحمد الكاملي، قائلًا: "وسيشهد التاريخ أنى قد ولت ذكرًا.. وتربيت رجلًا.. وعشت محاربًا.. وسأموت بطلًا إن شاء الله".

وأوضح نشطاء أن أحد الجنود كان معارضا للنظام المصري، ولكن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن الوطن وخدمة البلد.

ونعى نشطاء وفنانون مصريون ضحايا التفجير عبر وسمي #بير_العبد و#شهداء_الوطن ليتصدرا قائمة الأكثر تفاعلا على موقع "تويتر" بأكثر من 15 ألف تغريدة.

فيما استنكر آخرون طريقة تداول الإعلام المصري للحادث، وغرد أحد النشطاء قائلا: "لما مات الجنود في عهد الرئيس مرسي، حمّله الإعلام مسؤولية وفاتهم، رغم أنه اتخذ موقفا وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان ...".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجيش، الخميس، عن مقتل 10 جنود بينهم ضابط في تفجير آلية عسكرية كان تقلهم، في منطق بئر العبد.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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