فيروس كورونا
الجمعة 16 أكتوبر 2020 23:48

أحدها تلقاه ترمب.. دراسة: تأثير العقاقير المتداولة "ضئيل أو منعدم" في الحد من الوفاة جراء كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
كان العقار جزءا من العلاج الذي قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
خلصت تجربة سريرية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن العقاقير المستخدمة حاليا في علاج كوفيد-19 ليس لها تأثير يذكر على مدة بقاء مرضى كوفيد-19 في المستشفى أو فرصهم في النجاة.

وأجريت الدراسة على عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، بالإضافة إلى عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 11 ألف شخص في أكثر من 30 دولة.

وقالت الدراسة إنه بدا أنَ للعقار "تأثيراً ضئيلا أو منعدما على مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج، كما أشارت معدلات الوفيات الاجمالية والمرضى الذين وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي إضافة الى مدة اقامة المرضى في المستشفيات".

وتتعارض بيانات الدراسة، التي تنتظر أن تخضع لمراجعة أخرى لباحثين أو نشرها في مجلة علمية، مع دراستين أمريكيتين على الأقل أظهرتا أن عقار "ريمديسيفير" يمكن أن يقلص مدة الإقامة في المستشفى لمرضى كوفيد-19.

وشملت التجربة "سوليداريتي" التي أجرتها منظمة الصحة العالمية تقييم آثار أربعة أدوية محتملة هي "ريمديسيفير" و"هيدروكسي كلوروكين" و"إنترفيرون" وعقار مضاد لفيروس (اتش آي في)، مكون من خليط من عقاري "لوبينافير" و"ريتونافير".

وأظهرت بيانات من دراسة أجرتها شركة جيلياد ساينسز التي نتتج عقار "ريمديسيفير"، أن العلاج قلص مدة التعافي من كوفيد-19 بواقع خمسة أيام مقارنة بالمرضى الذين تناولوا دواء وهميا في تجربة شملت 1062 مريضا.

وقالت جيلياد إن "بيانات (منظمة الصحة العالمية) تبدو متناقضة، في حين توجد أدلة أقوى من دراسات عديدة عشوائية ومحكومة نشرت في دوريات... تؤكد فائدة ريمديسيفير".

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام ريمديسيفير للطوارئ في الأول من مايو/ أيار الماضي، ثم تبعها الاتحاد الآوربي ومجموعة أخرى من الدول.

وكان عقار "ريمديسيفير"، الذي يستخدم في الأصل لعلاج المصابين بفيروس إيبولا، أول عقار يحصل على موافقة الاتحاد الأوربي لعلاج حالات حادة للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد على الرغم من التساؤلات بشأن فعاليته.

وأعلنت المفوضية الأوربية تعاقدها خلال الشهر الجاري للحصول على إمدادات إضافية من العقار تكفي لعلاج 500 ألف مريض.

المصدر
وكالات

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