فيسبوك
الجمعة 18 أغسطس 2017 22:19

أجازة أبوة لمؤسس فيسبوك استعدادا لولادة ابنته الثانية

قال مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك إنه سيحصل على أجازة أبوة مدتها شهرين بعد ولادة ابنته الثانية.

وقال زوكربيرغ على صفحته على فيسبوك "سوف أحصل على شهر أجازة لأكون بجوار "زوجته" بريسيلا والبنتين في البداية ثم سأقضي كل شهر ديسمبر/ كانون الأول معهم أيضا".

وسبق لزوكربيرغ الحصول على أجازة مشابهة لمدة شهرين عقب ولادة ابنته الأولى ماكسيما تشان زوكربيرج في عام 2015.

وأشار زوكربيغ إلى أن موقع فيسبوك يمنح موظفيه أجازة أبوة لمدة أربعة أشهر يمكن للموظف الحصول عليها مرة واحدة أو على مرات متفرقة.

المصدر
رويترز
فيسبوك
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مارك زوكربيرغ
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أجازة
ولادة

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