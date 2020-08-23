لبنان
الاثنين 24 أغسطس 2020 00:00

أثار هلعا.. انفجار جديد جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية وقوع انفجار، الأحد،في منطقة جبانة بعاصير الجديدة بجبل لبنان على مسافة 34 كيلومترا من العاصمة بيروت، ما أثار هلعا في المدينة التي شهدت انفجارا داميا مؤخرا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الانفجار تسبب في حال من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

ونقلت الوكالة عن أمين القعقور، رئيس بلدية بعاصير، قوله إن "الخبير العسكري الذي كشف على موقع الانفجار بالقرب من مدافن البلدة الجديدة، أوضح أنه ناجم عن قنينة بداخلها مواد شديدة الاشتعال، تفاعلت مع حرارة الطقس العالية، ما أدى إلى انفجارها، من دون التسبب في أية خسائر في الأرواح".

ونفى القعقور أن يكون السبب انفجار قنبلة أو إصبع ديناميت كما أشيع مسبقا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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