فيروس كورونا
الثلاثاء 10 مارس 2020 13:21

أثار ضجة وسخرية.. إعلامي مصري يستضيف "فيروس كورونا" (فيديو)

سخرية وجدل في مصر من لقاء غريب أجراه جابر القرموطي
مواقع التواصل
في واقعة أثارت ضجة وسخرية على منصات التواصل المصرية، أجرى الإعلامي جابر القرموطي حوارا "تخيليا" مع فيروس كورونا المستجد، خلال برنامجه "الكلام على إيه" على فضائية "الحياة" الخاصة.

وظهر شخص "عبر الأقمار الصناعية" على الهواء مباشرة مجسدًا دور "كورونا"، وتحدث بلكنة مصرية قريبة من الشارع، محاولًا طمأنة المصريين والتقليل مما أسماه التهويل الإعلامي بشأن مخاطر الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 4 ألاف شخص حول العالم.

ونصح "الضيف الغريب"، المصريين بالاهتمام بالنظافة وعدم استخدام المناديل القماشية واستبدالها بالمناديل الورقية مع ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

الواقعة أثارت جدلًا وسخرية على منصات التواصل المصرية، ففي الوقت الذي تكافح فيه الصين والولايات المتحدة وأوربا ودولًا أخرى لاحتواء الوباء، يحاول الإعلام المصري التقليل من حجم الكارثة.

وأشار مغردون إلى سياسة الإعلام المصري في التجاهل والاستهتار بمثل هذه الأمور، وأشاروا إلى عدم تعليق الرحلات الجوية والدراسة حتى الآن رغم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 55 ووفاة سائح ألماني السبت.

وطالب ناشطون وزير التعليم المصري بضرورة تعليق الدراسة حتى لا يتفشى الوباء في البلاد، كما شكك بعضهم في الأرقام الرسمية لحصيلة المصابين وطريقة التعاطي مع الأمر ككل.

وقال وزير التعليم المصري طارق شوقي خلال استضافته عبر فضائية إم بي سي مصر إن "إيقاف الدراسة معناه إننا بنقول للعالم إن إحنا عندنا وباء وده هيأثر سلبا على الاقتصاد والسياحة وكل حاجة"، متهمًا وسائل التواصل الاجتماعي بترويج "الشائعات".

ويعد القرموطي أحد الصحفيين المقربين من النظام المصري، وقد سبق أن أعلن رحيله عن فضائية "النهار" الخاصة وتوقف برنامجه "مانشيت"، قبل أن يعود بهذا البرنامج الحالي على قناة الحياة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا
مصر
جابر القرموطي

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