أثار صدمة المصريين.. رحيل مؤثر لليوتيوبر البارز مصطفى حفناوي
وتوفى حفناوي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا بعد إصابته بجلطة في المخ، الأسبوع الماضي وتدهور حالته الصحية سريعا ليعلن أصدقاؤه وفاته يوم أمس ودفن جثمانه في قرية القبابات بمركز الصف بمقابر العائلة في محافظة الجيزة.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه أدخل مستشفى في القاهرة قبل عدة أيام، بعد تشخيص إصابته بالتهاب في القولون، لكن الأمور تطورت نحو الجلطة وبعدها دخل في غيبوبة وفارق الحياة.
وقال ناشطون ومقربون لليوتيوبر الشاب إن حالة صديقهم الراحل تدهورت بسبب الإهمال والتأخر في إسعافه.
وعبر هاشتاغات تحمل اسمه، تحولت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين إلى كتاب مفتوح للدعاء لحفناوي للشفاء ثم الدعوات له بالرحمة والغفران عقب إعلان وفاته.
وكان الممثل المصري شارك مقطعا مصورا له هاجم فيه نقييب الموسيقيين هاني شاكر، قائلا: "لم يعلمني أبي أن أخطئ في كبير، لكن أنا لا أعرف مصطفى حفناوي وأنا في بلد أخرى وأتابعه من 8 أيام ولم يقدم أحد بزيارته سوى الفنان تامر حسني، لأن تامر رجل وظل يناشد أي احد لمدة 7 أيام لكي يعالجه".
"كنتوا فين وهو مش لاقي مستشفى..عايزين دلوقتي تاخدوا اللقطة"
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وتابع مستنكرا "لكن الآن الكل يقول (الله يرحمه)، كلهم بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر الذي قال أنا لا أعرفه ولكن قلبي آلمني، ولماذا لم يوجعك قلبك وقتما كان لا يجد سريرا في مستشفى تستقبله وهو يعاني من جلطة في مخه".
وهو الأمر الذي دفع نقيب الممثلين أشرف زكي للاعتذار إلى شاكر بعدما رفض الأخير اعتذار فلوكس.
واليوتيوبر الراحل من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1995، ودرس في جامعة حلوان، ونال شهرته من تقديم فيديوهات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وللشاب الراحل الذي درس في جامعة حلون، قناة في موقع "يوتيوب" يشترك فيها نحو 132 ألف شخص.
كنت عند مصطفى حفناوي فجر الأحد وقابلت أخوه أحمد وخطيبته والشباب وقعدت معاهم شوية وطلبت منهم أدخل أرقيه رغم إن الزيارة...Posted by محمد جعباص on Monday, 10 August 2020
وأطلق حفناوي قناته في أكتوبر/ تشرين أول عام 2017، ونشر عليها 15 مقطع فيديو لكنها تمكنت من حصد مئات آلاف المشاهدات.
ويعود آخر فيديو نشره حفناوي على قناته إلى العام الماضي 2019، وكان يسجل مواقف عفوية وأخرى كوميدية، كما أدى بعض الأغاني.
صحابي .. بحبكم جداً .. وليكم فيا بعد ما أموت ميراث الذكريات و القلب وآسف اني قولت في يوم ياريتني كنت ربيت كلب دي...Posted by Mohammed Ibrahim on Monday, 10 August 2020
كما يبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستغرام" أكثر من مليون شخص.
وشارك موالون للنظام في مصر منشورا قديما كتبه حفناوي يؤيد فيه الرئيس الراحل محمد مرسي وطالبوا بعدم الترحم عليه والتوقف عن التعاطف معه.
من حبه ربه حبب فيه خلقه. انا لا اعرفك ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك— Amal Maher (@amalmaher) August 10, 2020
الله يرحمك #مصطفى_حفناوي
اللهم إحسن خاتمتنا
وبعد ساعات من وفاة الـ"يوتيوبر" مصطفى حفناوي، أعلن حساب اليوتيوبر المصرية مي ماهر على إنستغرام، إصابتها بجلطة على الرئة ودخولها العناية المركزة.
#مصطفي_حفناوي pic.twitter.com/mFAZbAxph8— Tamer Hosny (@tamerhosny) August 10, 2020
مصطفى حفناوي بلوجر مصري شاب في غايه النشاط والحيويه قاعد في الساحل مع أصحابه بيضحكوا ويهزروا وينزلوا في استوري كلها هزار...Posted by Esraa Ghanam on Thursday, 6 August 2020
مصطفى حفناوي مات، مات وسط صحابه..مات في عز شبابه..مات بدون حادث أو خناقه..مات وساب كل حاجه فلحظه. لازم نذكر نفسنا ديمًا...Posted by بلال البخاري on Monday, 10 August 2020
إنا لله وإنا اليه راجعون...مصر كلها زعلت عليك ، اللى يعرفك و اللى مايعرفكش— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) August 10, 2020
وكلنا هندعيلك إنه ربنا يرحمك و يغفرلك،
في الجنه إن شاء الله
اللهم حسن الخاتمة والصحبة الصالحةولا ولتقبضنا الا وانت راض #مصطفى_الحفناوى
أنا أسف— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 11, 2020
مكنتش أعرف #مصطفى_حفناوي غير لما مات
شفت حب الناس له وحزنهم عليه
دخلت يوتيوب وانستا وشفت فيديوهاته وصداقاته مع الفنانين
ولد مبهج لذيذ محب للحياة
مانح للبهجة والحب والأمل والحياة، يديك طاقة سعادة وانت بتتفرج عليه، قلبي اتقبض وحزنت قوي
كتبت تويتة طلبت من ربنا👇#صباح_الخير pic.twitter.com/17HCJ1BXgL
خلاص هتسبني! خلاص نويت تمشيني ب نص قلب ! خدت ايامنا اللي جايه كلها معاك وسبتني... يا وجع قلبي عليك يابني . مع السلامه يا عنيا..مع السلامه يا حلاوة الدنيا.. سلّملي على ابويا ..سلملي على جِدّتي.. قلبي اتقسم وهيفضل يدوّر عليك ف كل شارع.
A post shared by Amr Rady || عمر راضي (@amrrady16) on
أمل عبدالله المعروفة بـ"وزيرة السعادة على فيس بوك": الإخوان وراء "هوليلة مصطفى حفناوى"!Posted by جريدة الدستور - ElDostor News on Monday, 10 August 2020