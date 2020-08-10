السودان
الاثنين 10 أغسطس 2020 18:01

أثار جدل السودانيين.. أب يتباهى بالكحول والمخدرات أمام طفله (فيديو)

لقطة من الفيديو المثير للجدل
مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو متداول لأب يتباهى بتوفر المشروبات الكحولية وبعض المواد المخدرة أمام طفله، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان.

ورغم الاستنكار الشديد الذي لقيه مقطع الفيديو من قبل السودانيين، إلا أنه أثار أيضًا جدلا واسعا حول الطريقة التي يجب أن يعاقب بها هذا الأب.

ففي حين طالب ناشطون بتدخل وزارة الداخلية لحماية الطفل من مثل هذه الممارسات المنافية للأخلاق ولحقوق الطفل على حد قولهم، رأى آخرون أن تدخل السلطات لإبعاد الابن عن والده قد يزيد الأمر سوءًا.

كما انتقد ناشطون على تويتر تغريدة لناشطة اجتماعية قالت فيها إنه ليس بالضرورة أن كل من يتعاطى الكحول أو المخدرات هو والد سيئ، معتبرة أن الهجوم ضد هذا الأب هو نوع من الصراع الطبقي.

ورد الناشطون السودانيون على التغريدة، بأن معظم جرائم العنف المنزلي تحدث نتيجة شرب الكحول وتعاطي المخدرات وأنه لا علاقة للصراع الطبقي بهذا الأمر.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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