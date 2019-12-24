السعودية
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 14:57

أثار جدلا.. سلمان العودة موضوع امتحان في مدرسة سعودية

الداعية السعودي سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
أرشيف
أثار سؤال، تمحور حول الشيخ سلمان العودة المعتقل في السجون السعودية منذ أكثر من عامين، ضمن امتحان في أحد مدارس العاصمة الرياض جدلًا في المملكة.

وقام معلم في مدرسة أهلية بالرياض بوضع سؤال امتحان للمستوى الثالث المتوسط يتضمن تعريفًا بالشيخ سلمان العودة المعتقل في السجون السعودية.

وعلقت وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدثة باسمها بشأن الجدل الذي أثارته القضية، وقالت إنها تحقق في الأمر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري في بيان على تويتر، إن معلمًا ليس سعوديًا هو من قام بالأمر، واصفة الشيخ العودة بصاحب "الفكر المنحرف".

وهاجم عبد الله العودة نجل سلمان العودة، تصريح المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم السعودية.

واستنكر عبد الله العودة وصف المتحدثة باسم الوزارة، مستغربًا وصف أبيه الشيخ سلمان العودة بهذا الشكل، وهو الذي سبق أن قدم المشورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال العودة إن ولي العهد الحالي محمد بن سلمان زار والده قبل أشهر من اعتقاله طالبًا المشورة والنصح، فكيف يكون من ذوي الفكر المنحرف؟

تحذير من المحاكمات السرية

من ناحية أخرى، قال حساب (معتقلي الرأي) في السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد في هذه الأثناء من صباح اليوم جلسة جديدة لمحاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأضاف الحساب المعني بحقوق المعتقلين في السعودية، عبر تويتر، أن الجلسة الجديدة تأتي بعد إلغاء النطق بالحكم الأسبوع الماضي وإصدار قرار بتمديد الجلسات للتداول فيما سمته "أدلة جديدة" حول التهم الجائزة الموجهة ضد العودة.

وحذر "معتقلي الرأي" من استمرار المحاكمات السرية الهزلية وإصدار أحكام خارج نطاق القانون على غرار ما جرى مع المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار إلى أن الأمر قد يتكرر في المحاكمات التي يخضع لها معتقلي الرأي والمشايخ، داعيًا السلطات لوقف المهزلة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
السعودية
معتقلي الرأي
سلمان العودة
محاكمة
امتحان

اقرأ أيضا

Thumbnail
قلادة "تايتنك" المفقودة تربك المحققين.. ما علاقة زوجة البشير؟
Thumbnail
مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني من بيتي لمدة 3 أيام

الأكثر قراءة

  1. أثار جدلا.. سلمان العودة موضوع امتحان في مدرسة سعودية
  2. قلادة "تايتنك" المفقودة تربك المحققين.. ما علاقة زوجة البشير؟
  3. مارادونا: كائنات فضائية اختطفتني من بيتي لمدة 3 أيام
  4. الكويت والسعودية توقعان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة
  5. "السيسي قتل مريم" يجتاح تويتر بعد وفاة سجينة سياسية بمصر