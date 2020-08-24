السعودية
الاثنين 24 أغسطس 2020 22:10

أثارت غضبا.. ناشطة سعودية تطالب النساء بالتخلي عن النقاب (فيديو)

الناشطة السعودية إيناس الحنطي
الناشطة السعودية إيناس الحنطي
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أثارت ناشطة سعودية حالة من الغضب والجدل، عبر مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن النقاب، وأنه يصنع الحواجز خلال التعامل مع المرأة.

وقالت السعودية إيناس الحنطي: "ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة".

وتابعت الحنطي: "كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة".

وتسبب الفيديو في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد وآخر مهاجم.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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