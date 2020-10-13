الولايات المتحدة
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 15:57

أب يرقص أمام مستشفى للترويح عن ابنه المصاب بالسرطان (فيديو)

والد يرقص لرفع روح ابنه المصاب بسرطان الدم الليمفاوي
والد يرقص لرفع روح ابنه المصاب بسرطان الدم الليمفاوي
مواقع التواصل
نشر مستشفى كوك للأطفال مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع فيسبوك، ويظهر المقطع رجلًا يرقص أمام المستشفى بولاية تكساس الأمريكية، والواقعة وسط جنوبي البلاد.

وأظهر المقطع، رقص الأب بحركات متنوعة، في حين يشاهد الابن المصاب من نافذة الحجرة، ويحاول تقليد والده والرقص معه على أنغام موسيقى يشغلها الأب.

وأفاد المستشفى أن الرجل والد طفل مصاب بالسرطان، وأنه رقص أمام المستشفى لرفع روح ابنه المعنوية أثناء العلاج.

وقالت المستشفى في منشور: "شُخِّصَ إيدن، البالغ من العمر 14 عاما، بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، في بداية جائحة كوفيد-19 وبسبب قيود الزيارة، يُسمح لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية فقط بالدخول إلى المركز الطبي لكل مريض".

وتابع المنشور:" كل ثلاثاء، بينما تنضم إليه والدته في العيادة لتلقي علاج السرطان، يقف والده، ويدعى تشاك، في الخارج ويرقص لرفع معنويات إيدن، إليكم مقطعًا مميزًا لأفضل حركات تشاك!". 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
مواقع التواصل

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