تنزانيا
الخميس 25 يونيو 2020 19:52

أب فقير لـ30 طفلا يصبح مليونيرا في لحظات (صور)

باع لايزر الحجرين للحكومة مقابل ما يعادل 3,3 مليون دولار
رويترز
أصبح عامل منجم تنزاني فقير مليونيرا بعد اكتشاف اثنين من أكبر أحجار التنزانيت الثمينة في البلاد وبيعها للحكومة.

وعثر سانينيو كوريان لايزر (52 عاما) على الحجرين اللذين يبلغ وزنهما 9.27 و5.1 كيلوغرامات في تلال ميريراني (شمال) وهي منطقة سيّجها الرئيس جون ماغوفولي عام 2018 لوقف تهريب الأحجار الكريمة.   

وباع لايزر الحجرين للحكومة مقابل ما يعادل 3 ملايين و300 ألف دولار.


وقال لايزز، وهو أب لأكثر من 30 طفلاً وله أربع زوجات، إنه سيذبح إحدى أبقاره للاحتفال.
وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام: "أريد بناء مركز تسوق ومدرسة. أريد أن أبني هذه المدرسة بالقرب من منزلي. هناك العديد من الفقراء هنا الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة إرسال أطفالهم إلى المدرسة".


وتم العثور على التنزانيت للمرة الأولى في سفوح كليمنغارو عام 1967، ومنطقة مانيارا في شمال تنزانيا هي المكان الوحيد المعروف الذي يضم مثل هذه الأحجار التي يرغب في الحصول عليها تجار المجوهرات لبريقها الأزرق البنفسجي الرائع.

وقال وزير التعدين دوتو بيتكو خلال الحفل الذي أقيمت لهذا الاكتشاف في مانيارا، أمس الأربعاء، إن الحجرين هما أكبر الحجارة التي عثر عليها في البلاد حتى الآن.

حجر التنزانيت

وظهر لايزر على التلفزيون التنزاني وهو يحصل على شيك بقيمة 7 مليارات و740 ألف شلن (نحو 3.3 ملايين دولار)، بعد أن اشترى بنك تنزانيا الحجرين، كما تلقى اتصالا هاتفيا على الهواء من الرئيس التنزاني جون ماغوفولي لتهنئته.

وأوضحت الحكومة على "تويتر" أن الحجرين سيعرضان في المتحف الوطني.

حجر التنزانيت يزين قطعة مجوهرات
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
تنزانيا
تعدين
مناجم

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