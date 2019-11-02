السبت 2 نوفمبر 2019 17:42
أبو مرزوق: حماس لن تنافس على رئاسة السلطة أو تشكل الحكومة منفردة [فيديو]
قال الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة حماس، إنه يعتقد أن الحركة لن تنافس على رئاسة السلطة ولن تشكل الحكومة منفردة إذا فازت بالأغلبية في المجلس التشريعي.
وأضاف أبو مرزوق في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، السبت، على هامش مؤتمر رواد ورائدات القدس أنه لا يجوز لأي مكون فلسطيني أن يرفض خيار الشعب.
وفيما يلي أبرز تصريحات أبو مرزوق:
الانتخابات الفلسطينية
- حماس قبل فتح يجب عليها أن تقبل بنتائج الانتخابات الفلسطينية.
- لا أعتقد أن حماس لها مصلحة في رئاسة السلطة والتنافس عليها، لأن رئاسة السلطة تحتاج إلى تعامل مباشر مع إسرائيل.
- سوف نشارك في الانتخابات التشريعية ونعرض أنفسنا على الشعب الفلسطيني، ونود أن تكون حماس هي الاختيار.
- أي انتخابات قادمة أحد أهم مخرجاتها ليس فقط القبول الشعبي وإنما القبول الإقليمي والدولي لنتائج الانتخابات.
- في اعتقادي أن أي حكومة قادمة ستكون حكومة وحدة وسيكون العنوان الأساسي لها تمكين الوحدة الفلسطينية.
- أبو مازن قال إن هناك فيتو على المصالحة، نتمنى ألا يكون هناك فيتو أمريكي على الانتخابات وتكون هي المدخل لانفكاك الوضع الداخلي.
صفقة القرن
- لم يعد هناك مجال لصفقة القرن، انتهت الصفقة الأمريكية وكاتب الصفقة ومهندسها بالأمس فقط ترك الخدمة بالبيت الأبيض.
- الجانب الصهيوني فشل في تشكيل حكومة على مدار أكثر من عام، وفي ظل حكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ أي قرار.
- الشعب الفلسطيني رافض لهذه الخطة وكذلك الشعوب العربية والإسلامية.
العالم العربي والقضية الفلسطينية
- لا شك أن الخلافات والقضايا الداخلية في الدول العربية أثرت كثيرا على القضية الفلسطينية.
- إسرائيل لها أطماع في الدول العربية ولا تكتفي بفلسطين فقط.
- نحث العرب على حل خلافاتهم مع إيران والاتحاد ضد إسرائيل.
- أطالب الجماهير العربية وحتى في فلسطين بالحفاظ على جيشوهم، لأن الجيوش هي الوحدة المتماسكة في العالم العربي، والمواجهة بين الشعوب والجيوش تجعل الوطن الخاسر.
- على الجيوش ألا تصطدم بالشعوب فهذا يسبب أن يفقد الشعب الثقة بجيشه.
- على قوى الأمن ألا تستخدم القوة في اتجاه شعوبها مهما كانت المبررات، ولابد أن يكون الحوار وتلبية رغبات الشعوب هو الأساس.
المصدر
الجزيرة مباشر
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