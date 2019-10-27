مقتل البغدادي
الأحد 27 أكتوبر 2019 12:49

أبو بكر البغدادي يتصدر تويتر بعد ساعات من إعلان مقتله

أبو بكر البغدادي يصل للترند العالمي على تويتر بعد سويعات من الإعلان عن مقتله
دخل اسم زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، ضمن قائمة الأعلى تداولًا في الترند العالمي بموقع تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مقتله بغارة أمريكية في إدلب السورية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إعلانه مقتل البغدادي بعملية سرية في إدلب مساء السبت، صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

تداول عالمي
  • بعد سويعات من الإعلان الأمريكي عن مقتل زعيم تنظيم الدولة، اعتلى اسم البغدادي منصات التواصل العربية والعالمية باللغتين الإنجليزية والعربية.
  • وسما ( (#Baghdadi، و(#البغدادي) دخلا ضمن الأعلى تداولًا في قائمة الترند العالمي لموقع توتير، بعشرات الآلاف من التغريدات.
  • تفاعل الملايين حول العالم مع خبر مقتل البغدادي، وتداول مستخدمون وناشطون صورًا ومقاطع فيديو من مكان ومحيط الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة مساء أمس السبت.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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