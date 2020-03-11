فيروس كورونا
الأربعاء 11 مارس 2020 22:32

أبوتريكة يطالب بوقف الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا (فيديو)

محمد أبو تريكة، نجم كرة القدم المصرية
محمد أبو تريكة، نجم كرة القدم المصرية
طالب نجم كرة القدم المصري المعتزل محمد أبو تريكة بوقف الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو تريكة إن وقف الأنشطة الرياضية سيترتب عليه خسائر مالية، لكن صحة البشر أهم.

وأعلن تيدروس إدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل مستوى وباء عالمي أو ما يعرف علميا "بالجائحة".

وأصيب أكثر من 118 ألف شخص في 114 دولة بالفيروس، فيما توفي أكثر من 4 آلاف شخص نتيجة الإصابة بالفيروس.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
فيروس كورونا المستجد
أبو تريكة

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