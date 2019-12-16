أبوالغيط يقاطع مذيعا: ما حدث في 2011 ليس ربيعا عربيا (فيديو)
وبانفعال، قاطع أبو الغيط الصحفي المصري عمرو عبد الحميد الذي يدير النقاش، قائلًا "لا ينبغي تسمية ما وقع في 2011 ربيعًا".
أحمد أبو الغيط ينفعل ويقاطع عمرو عبد الحميد ويرفض مسمى الربيع العربى .. قتل ٥٠٠ ألف فى سوريا ليس ربيع#صدى_البلد#منتدى_شباب_العالم pic.twitter.com/EBn2CxjTX8— صدى البلد (@baladtv) December 15, 2019
وأضاف أبو الغيط أنه يرفض تلك التسمية بسبب "موت 500 ألف شخص سوري وطرد 4 إلى 5 مليون آخر من بلادهم، ونزوح 6 مليون سوري وهدم ليبيا وتأثيرات رهيبة على مدن عراقية وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن.. هذا ليس ربيعًا عربيًا".
تصريحات أبو الغيط قوبلت بانتقادات لاذعة غضبًا لشهداء ثورات الربيع الذين أرادوا الحرية لشعوبهم، وتأكيدًا على أن سبب القتل والتشريد والدمار هم "الحكام الطغاة" وليس الشعوب الثائرة للحق والحرية والعدالة والحياة بكرامة.
ويعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وسط انتقادات واسعة من عدم جدوى مؤتمرات الشباب فضلًا عن تكلفتها الباهظة، في وقت تعصف فيه أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.
ده على أساس ان الثورة هي اللي قتلت الناس يا ابو الغيط؟!!!— الـچـــــ✌️ـــــوكــر (@Sseif14) December 15, 2019
الأمين العام للجامعة العربية: هذا ليس ربيعا عربيا. "موت" 500 ألف سوري و"طرد" 4-5 مليون ونزوح 6 ملايين داخليا وهدم دولة كليبيا و "تأثيرات رهيبة" على العراق"؛ هذا ليس ربيعا.— Wael Tamimi (@WaelTamimi) December 15, 2019
لكن أبو الغيط لم يقل، ولا يجرأ على القول، إن من فعل كل ذلك هي الأنظمة المضادة للربيع العربي التي يدافع عنها
سيظل الربيع العربي شوكه في حلق كل العصابات الديكتاتوريه— Mohammed Abu alomde (@2cb611a47dfb4b2) December 16, 2019
عندما يهاجم احمد ابو الغيط الربيع العربي ويصفة بالخريف فهذا يدى على صعوبة جيل الخمسينات وان هذا الجيل هو الحاجز الفعلي للتغير في عالمنا العربي ولن نستطيع ان نتقدم طالما هذا الجيل مستولي على السلطة السياسية العليا.— Amjad almaleh (@almaleh_amjad) December 15, 2019
وهذا التعمييم لا بد له من استثناء ولكن قليل جدا.#خريف_ابو_الغيط pic.twitter.com/P6c0j9aNp0
ومن قتل الـ ٥٠٠ ألف سوري غير #بشار_الأسد وحلفاؤه في #روسيا و #إيران يا سيادة الأمين - أمين العرب!— تاريخ وفكر (@tarikhwafikr_11) December 15, 2019
لا تتكلموا في الإرهاب وتنسبوا إليه كل شيء، وأعينكم لا ترى عدلا ولا ظلما، ولا تفهم حقيقة الإسلام!
ابو الغيط منزعج من مصطلح #الربيع_العربي— Khaoula Ben Gayesse (@khaoulabengaye1) December 15, 2019
يعني هو ربيعا عربيا هز عرش الانظمة وبث الرعب في نفوس الفاسدين ،ماذا يمكن ان نسميه غير اسمه او انه #ثورة رغما عنك وعن كل من يأتي عكس التاريخ 😏
ده تمثلية معروفة والمذيع عارف حيقول ايه وابوالغيط عارف حيرد ازاى فبلاش تعملوا كده علشان أن الثورات بتدمر بلاد والكلام اللى بلحة بيقوله علشان يخوف الشعب انس ربنا هو القادر على كل شيء وهو الحافظ الدنيا مش دائمة لحد والظالمين مصيرهم معروف والحق بقى مهما طال الزمن الله غالب— zinab54hasanin@gmail.com (@zinab54hasanin) December 15, 2019
لخص الكلام وقول لو طلعتوا علية هتبقوا سوريا— شركة الملحدين المحدودة (@Semicolon74) December 15, 2019
بس احب ابشرك انها هانت
هتفضل ثوره ٢٥يناير هيا الشوكه اللي واقفه فى ظور النظام🙄— كغيم😌 (@karemTelshamy) December 15, 2019
وهتفضل اطهر واحسن حاجه حصلت في مصر من بعد محمد علي😡😠
اللى قتل الناس فى سوريا بشار مش الثوره واللى بيحصل فى ليبيا سببه حفتر واسمها ثورات الربيع العربى وفى مصر اسمها 25 يناير احنا عيشنا فى مصر فى ثوره 25 يناير وماقبلها وبعدها محدش يقدر يزور اللى عيشناه— Ahmed Ibrahim (@ahmedibrah00000) December 15, 2019