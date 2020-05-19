تركيا
الثلاثاء 19 مايو 2020 14:42

أبهر الجميع بتلاوته.. طفل يحفظ القرآن في 15 شهرا (فيديو)

الطفل محمد يحيى يلدز خان أتم حفظ القرآن الكريم في 15 شهرا
مواقع التواصل
حظيت تلاوة طفل حافظ للقرآن، بتفاعل واسع في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا.

الطفل محمد يحيى يلدز خان رتّل آيات من سورة الأحزاب، خلال مشاركته في مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، يعرضها التلفزيون الرسمي التركي "TRT 1"، طيلة شهر رمضان من كل عام.

تلاوة الطفل الحافظ، نالت إعجاب اللجنة المشرفة على المسابقة والتي اختارته بدورها، كأفضل قارئ ليوم الأحد 17 مايو/أيار الحالي.

15 شهرا لحفظ القرآن

وأوضح الحافظ الصغير، أن أتم حفظ القرآن الكريم خلال 15 شهراً، في إحدى مراكز تحفيظ القرآن الكريم بتركيا.

وعقب ساعات من بث البرنامج على شاشة التلفاز، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد تلاوة "يلدز خان"، بشكل واسع، وسط إشادات بالطفل وبتلاوته المصحوب بصوته العذب.

وانتشرت مقاطع أخرى للحافظ الصغير، يتلو فيها آيات من القرآن الكريم في مناسبات مختلفة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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تركيا

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