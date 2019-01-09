اقتصاد
الأربعاء 9 يناير 2019 16:39

أبل تقلص خطة إنتاج هواتف آيفون الجديدة 10%

رويترز
قالت دورية نيكي ريفيو الآسيوية إن أبل خفضت الإنتاج المخطط لثلاثة طرز من هاتف آيفون نحو 10% للأشهر الثلاثة بين يناير/كانون الثاني الجاري وحتى ومارس/آذار المقبل.

كانت أبل قد قلصت توقعات مبيعاتها الفصلية الأسبوع الماضي. وكشف خفض التوقعات النادر، عن ضعف الطلب على آيفون في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يتأثر الاقتصاد المتباطئ بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويقول الكثير من المحللين والمستهلكين إن أسعار هواتف آيفون الجديدة مغالا فيها.

وقالت نيكي نقلا عن مصادر مطلعة إن أبل طلبت من مورديها أواخر الشهر الماضي إنتاج وحدات أقل من المخطط لهواتفها من طراز تن.اكس وتن.اس ماكس وتن.آر.

وأضافت نيكي أن الطلب أُرسل قبل إعلان أبل عن خفض توقعاتها. وأوقدت التوقعات الأكثر تشاؤما بشأن المبيعات، والتي عزتها أبل إلى ضعف الطلب في الصين، شرارة عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.

وتقدر شركة كاناليس لأبحاث السوق أن الشحنات إلى الصين انخفضت 12% العام الماضي وتتوقع تراجع شحنات الهواتف الذكية في 2019 بنسبة 3% أخرى إلى ما يقل عن 400 مليون هاتف للمرة الأولى منذ 2014.

وقالت نيكي نقلا عن مصدر مطلع إن من المرجح خفض إجمالي حجم الإنتاج المزمع لهواتف آيفون القديمة والحديثة إلى نطاق بين 40 و43 مليون وحدة للفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، من تقديرات سابقة بين 47 و48 مليون وحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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أبل
آيفون
الصين

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