الأحد 6 أكتوبر 2019 19:29
أبل تستعد لطرح هاتف آيفون رخيص الثمن
تعتزم شركة أبل الإلكترونيات الأمريكية العملاقة، طرح هاتف جديد رخيص الثمن، من طراز آيفون خلال الربع الأول من العام المقبل.
هاتف جديد
- بحسب مينج شي كو، المحلل الاقتصادي لشركة أبل في شركة الاستشارات المالية (تي إف سيكيوريتز)، فإن الهاتف الجديد سيكون مماثلًا للهاتف (آيفون 8) مع المعالج (إيه 13) الذي يشبه سلسلة (آيفون 11)، وذاكرة بقوة 3 غيغابايت.
- أيضًا يحتفظ الهاتف الجديد بخاصية زر هوم وبصمة الأصابع، إذ يستهدف مستخدمي (آيفون 6) الذي يريدون خصائص نظام التشغيل (آي أو إس 13) لكنهم لا يريدون دفع مبلغ مالي كبير للحصول على الخصائص الجديدة.
جيل أحدث
- موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أشار إلى أن أحدث تطبيقات أبل التي تم طرحها في الشهر الماضي، تحتاج إلى الجيل (آيفون 6 إس) أو جيل أحدث.
- تبيع آبل حاليًا الهاتف (آيفون 8) بسعر يبدأ من 449 دولارًا، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الجديد الذي سيشبه فئة (آيفون إس إي) بنفس هذا السعر أو بسعر أقل.
- كانت أبل قد طرحت أول جيل من الهاتف (آيفون إس إي) عام 2016 وكان سعره 399 دولارًا.
- بحسب التقرير الاقتصادي، فإن الهاتف الجديد المنتظر سيكون وسيلة أبل لجذب العملاء الذين يريدون الاستفادة من سمات وخدمات نظام التشغيل الجديد (آي أو إس 13)، مثل الواقع المعزز (إيه آر) و(أبل أركيد) والتي لا تعمل مع الهاتف (آيفون إس).
المصدر
الألمانية
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