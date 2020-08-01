الهواتف الذكية
السبت 1 أغسطس 2020 18:02

أبل تخذل عملاءها وتؤجل إصدار "آيفون 12".. ما السبب؟

شركة "آبل" الأمريكية قررت تأجيل موعد إصدار جهاز "آيفون 12"
غيتي
خذلت شركة "أبل" الأمريكية عملاءها وقررت تأجيل موعد إصدار جهاز "آيفون 12"، إلى أكتوبر/تشرين أول المقبل، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أن الإعلان المذكور يعني أن الشركة ستخالف عادتها في الاعلان عن جديدها، في سبتمبر/ أيلول من كل عام".

وجاءت هذه الخطوة عقب انتشار شائعات بأن أجهزة آيفون وآيباد الجديدة لن ترى النور قبل أكتوبر المقبل.

ونقل موقع "آبل إنسايدر" عن المسرب المعروف باسم"ihacktu" أن "الشركة ستطلق 4 نماذج جديدة كجزء من تشكيلة آيفون 12".

ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة الجديدة هواتف "آيفون 12" أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و "آيفون 12 بلس" بحجم 6.1 بوصة، و "أيفون 12 برو" بحجم 6.1 بوصة، و "آيفون 12 برو ماكس" بحجم 6.8 بوصة.

وأضاف المسرب أن "النماذج الأربعة تحوي شاشات "OLED"، و تعمل بشبكات الجيل الخامس "5G"، التي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون".

ومن المنتظر أن تتضمن النماذج الأربعة، كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وتتميز نسخة "آيفون 12 برو" بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.

وبالإضافة إلى "آيفون 12"، ستعلن الشركة عن منتجات أخرى، منها "آيباد برو"، ونسخة جديدة من "أبل ووتش"، بحسب المصدر نفسه.

والخميس، كشفت شركة "كاناليس" المتخصصة في أبحاث الأسواق أن "أبل هي الشركة الوحيدة التي حققت أرباحا، في الربع الثاني من العام الجاري، من بين مصنعي الهواتف حول العالم"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وتمكنت "أبل" من بيع 45.1 مليون هاتف آيفون منذ بداية العام، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الأجهزة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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