شركات تكنولوجيا
الأربعاء 2 مايو 2018 01:16

أبل تحقق أرباحا فصلية تفوق التوقعات

صورة أرشيفية
رويترز
أظهرت نتائج أعمال شركة أبل الثلاثاء أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس آذار، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون.

وتوقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو حزيران، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار.

وحققت أبل إيرادات في الربع المنتهي في مارس آذار قدرها 61.1 مليار دولار، ارتفاعا من 52.9 مليار دولار قبل عام. وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وباعت الشركة 52.2 مليون جهاز آيفون مقابل توقعات بلغت 52.3 مليون جهاز بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/إس، وارتفاعا من 50.7 مليون قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة 2.73 دولار للسهم، في حين كان من المتوقع أن تربح 2.68 دولار للسهم، ارتفاعا من 2.10 دولار قبل عام.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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شركات تكنولوجيا
آبل
آيفون
أرباح

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