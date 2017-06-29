علوم وتكنولوجيا
الخميس 29 يونيو 2017 21:48

"أبل" تحتفل بمرور 10 سنوات على "آيفون"

تحتفل شركة "أبل"، الخميس، بعيد ميلاد هاتفها النقال "آيفون" العاشر، والذي يعتبر من أفضل إبداعاتها، والمسؤول الأوّل عن تنامي مبيعاتها منه إلى أكثر من مليار وحدة حول العالم حتى الآن.

 وبالتزامن مع عيد ميلاد "آيفون" العاشر، لا يزال عشاق الهاتف الذكي يتطلعون إلى اقتناء نسخة "آيفون 8"، وهي أحدث نسخة للهاتف الذكي.

وحسب المعلومات التي سربتها شركة "أبل"، سيكون الجهاز الجديد معدًا للشحن لاسلكيا، كما سيكون مقاوما للماء، تماما مثل الجيل السابق "آيفون 7".

وعلى ما يبدو ستصبح شاشة هاتف "آيفون 8" أكثر دقة، بجميع المقاييس، منذ ظهور الهاتف الذكي، وذلك رغم تكبير حجمها الذي سيصل إلى 5.8 بوصة.

المعلومات المسربة أشارت أيضا إلى أنّ دقة الشاشة ستبلغ 2800-1342، مقابل 1080-1920 لإصداراتها السابقة.

وتواصل شركة "أبل" تطوير إنتاجها، حيث تسعى أيضا للسيطرة، في المستقبل القريب، على الساعات التي يقضيها مستخدمو الهواتف الذكية وهم نيام.

 فبعد مرور 10 أعوام على ميلاد "آيفون"، تخطط الشركة لاستخدام جميع البيانات الخاصة بمستخدميها، في محاولة لخلق تجربة نوم أفضل لمستخدمي هواتف "آيفون" القادمة.

ووفق براءات الاختراع، يعتمد هذا النظام على أجهزة الاستشعار البيومترية المختلفة، وغيرها من البيانات التي يتمّ جمعها من قبل الهاتف الذكي لإنشاء ما يطلق عليه جدول النوم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أبل
أي فون
هاتف

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