الجمعة 12 يوليو 2019 18:27
أبرز نظريات المؤامرة المحيطة بالهبوط على القمر
مع اقتراب الذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر في 20 من يوليو/تموز الجاري عادت نظريات المؤامرة المحيطة بالرحلة التاريخية للقمر إلى الظهور من جديد. فما هي أبرز هذه المزاعم؟
القصة:
- في 20 من يوليو/تموز عام 1969 هبط رائدا الفضاء الأمريكيان نيل آرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر.
- رغم مرور خمسين عاما على هذه الخطوة التاريخية فإن البعض مازال يصر على أن هذا لم يحدث وأن الهبوط على سطح القمر لم يكن أكثر من خدعة ودعاية من الحكومة الأمريكية.
- تطورت لاحقا نظريات مؤامرة تقول إن هذا الهبوط كان مجرد إنتاج هوليوودي متقن في موقع تصوير مجهز.
- استطلاعات الرأي العام تشير على مدى سنوات إلى أن ما يتراوح بين 5٪ و6٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الهبوط على القمر كان مزيفا.
فيما يلي نظرة على عدد من المزاعم الأكثر شيوعا بالنسبة للهبوط على سطح القمر والرد عليها:
- الادعاء: العلم الأمريكي في صور الهبوط على القمر يبدو كما لو كان يرفرف في مهب الريح، وهذا مستحيل لأنه لا يوجد هواء على القمر.
- الحقيقة: يقول روجر لونيوس، كبير المؤرخين السابق في ناسا، إن ناسا كانت قررت استخدام قضيب لمنع العلم من التدلي، لكن آرمسترونغ وألدرين ثنيا القضيب بطريق الخطأ، ما جعل العلم يبدو كما لو كان يرفرف.
- الادعاء: لا توجد نجوم في خلفية أية صورة لأن وكالة ناسا تعرف أن علماء الفلك سيكونون قادرين على استخدامها لتحديد ما إذا كانت الصور قد التقطت على الأرض أم على القمر.
- الحقيقة: كانت سرعة غالق كاميرات رواد الفضاء أسرع من أن تلتقط الضوء الخافت للنجوم، حسبما أوضح عالم الفلك إميلي درابيك-موندر، من مرصد غرينتش الملكي في لندن. وقد استخدمت ناسا سرعات عالية لغالق الكاميرات للتأكد من عدم تعريض الصور للضوء الساطع على القمر.
- الادعاء: عندما هبطت المركبة القمرية على سطح القمر، لم تثر أي غبار ولم تترك حفرة نتيجة انفجار الصاروخ الذي أبطأ هبوطها.
- الحقيقة: أثناء الهبوط على سطح القمر، كان رواد الفضاء يتحركون أفقيا لفترة من الوقت، لذا لم توجه الدفاعات إلى أسفل ولم يكن من الممكن أن يثور أي غبار، على حد قول درابيك-موندر، ولكن عندما لامست الوحدة سطح القمر في النهاية كان بالإمكان رؤية تناثر الغبار.
- فيما يتعلق بعدم وجود حفرة نتيجة الهبوط، قال لونيوس إن رواد الفضاء لم يحتاجوا إلى استخدام انفجار كبير لإبطاء سرعتهم، لأن جاذبية القمر تساوي سدس جاذبية الأرض تقريبا، ما جعل الهبوط لطيفا.
المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس