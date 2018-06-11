أبرز محطات القمة التاريخية بين ترمب وكيم جونغ أون

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة، الأحد، 10 يونيو/حزيران، قبيل القمة التاريخية التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

القمة تهدف إلى إرساء اتفاق نووي مع الدولة الأكثر عداء للولايات المتحدة.

وصول ترامب جاء بعد ساعات من وصول كيم جونغ أون، حيث من المقرر أن يلتقيا يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا.

وتلك أبرز محطات القمة التاريخية بين ترمب وكيم في صور:

الزر النووي (1 يناير/كانون الثاني 2018)



قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في كلمة بمناسبة العام الجديد إنه يملك زرًا نوويًا على مكتبه لكنه دعا إلى تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية.

أولمبياد بيونغ يانغ (9 فبراير/شباط 2018)



الرياضيون الكوريون الجنوبيون والشماليون يسيرون معًا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية.

قبول عرض القمة (8 مارس/آذار 2018)



بعد اجتماع مع ترمب في البيت الأبيض، أعلن مبعوث كوريا الجنوبية تشونغ إيوي يونغ أن ترمب قد قبل عرضًا للقاء كيم.

زيارة بيجين (27 مارس/آذار 2018)



كيم يقوم بزيارة مفاجئة لبيجين للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطوة واضحة لتعزيز نفوذه قبل أي قمة مع ترمب.

رحلة بومبيو لكوريا الشمالية (18 أبريل/نيسان 2018)



ترمب يؤكد أن مايك بومبيو، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" حينذاك، التقى سرًا مع كيم في كوريا الشمالية، وقال "تم تشكيل علاقة جيدة" باتجاه القمة المرتقبة.

القمة الكورية (27 أبريل/نيسان 2018)



كيم يعقد اجتماع قمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. ويعلن القادة أهداف لشبه جزيرة خالية من الأسلحة النووية وسلام دائم.

الإفراج عن الرهائن (9 مايو/أيار 2018)



كوريا الشمالية تفرج عن ثلاثة أمريكيين مسجونين وتسلمهم إلى بومبيو. في اليوم التالي، أعلن ترمب أن القمة ستعقد في 12 يونيو في سنغافورة.

إلغاء القمة (16 مايو/أيار 2018)



كوريا الشمالية تلغي فجأة المحادثات مع كوريا الجنوبية، مستشهدة بتدريبات عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية، وتهدد بالانسحاب من القمة مع ترمب، منتقدة التصريح الأخير من المسؤولين الأمريكيين.

خطاب ترمب (25 مايو/أيار 2018)



ترمب يلغي القمة في خطاب موجه إلى كيم، استنادًا إلى "الغضب الهائل والعداء المفتوح المعروض في آخر تصريح لك".

زيارة كيم غونغ تشول إلى الولايات المتحدة (1 يونيو/حزيران 2018)



يجتمع كيم غونغ تشول، وهو أكبر مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عامًا، مع ترمب، الذي أعلن أن اجتماعه مع كيم جونغ أون يعود إلى 12 يونيو.

قمة سنغافورة (5 يونيو 2018)



المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، تقول في تغريدة إن القمة ستعقد في فندق كابيلا بسنغافورة.