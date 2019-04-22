الاثنين 22 أبريل 2019 22:18
أبرز عمليات الاستخبارات التركية في الخارج لملاحقة المطلوبين
سلّمت الاستخبارات التركية، الإثنين، 4 أشخاص قالت إنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني إلى الامن التركي، بعد أن اقتادتهم من سنجار التابعة لمدينة الموصل العراقية.
التفاصيل
- أفادت مصادر أمنية، للأناضول، الإثنين، أن الأشخاص الأربعة، ألقي القبض عليهم في عملية لجهاز الاستخبارات التركية، ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.
- ذكرت المصادر أن المخابرات جلبت المتهمين إلى تركيا، في 18 أبريل/ نيسان الحالي، وسلمتهم إلى فرق مكافحة الإرهاب بالمديرية العامة للأمن.
- كشفت المصادر أن الإرهابيين الأربعة تلقوا تدريبات عسكرية، في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
- اتهمت المصادر الأشخاص الأربعة بالمشاركة في الهجمات على القوات التركية، في منطقتي غارا وهفتانين، شمالي العراق. كما اتهمت أحدهم باغتصاب طفلة إيزيدية معاقة عمرها 11 عاما، الشهر الماضي، في سنجار، وأنه نقل إلى منطقة أخرى، للتستر على حادثة الاغتصاب.
ليست العملية الأولى
شهدت السنوات الماضية عدة عمليات ناجحة قام بها جهاز الاستخبارات التركي، لجلب عناصر من حزب العمال الكردستاني، وجماعة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016. ومن أبرز تلك العمليات:
- جلب قياديين اثنين من جماعة غولن من باكستان وإندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
- توقيف رجل الأعمال ممدوح تشيكماز الذي ينتمي لجماعة غولن في السودان، وإحضاره إلى تركيا بعد استجوابه هناك، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
- إحضار 6 من أعضاء جماعة غولن من كوسوفو بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية في مارس/ آذار 2018. وأدت تلك العملية إلى اندلاع أزمة بين رئيس وزراء كوسوفو ووزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات من جهة أخرى.
- إحضار 3 من مسؤولي الجماعة من الغابون في أبريل/ نيسان 2018.
- جلب قيادي بالجماعة من باكو عاصمة أذربيجان، وآخر من أوكرانيا بعده بأيام، في يوليو/ تموز 2018.
- استهداف وقتل زكي شنجالي، عضو المجلس التنفيذي لـ"اتحاد مجتمعات كردستان"، ومسئول سنجار في حزب العمال الكردستاني، بقصف سيارته من الجو، في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والجيش التركي، في أغسطس/ آب 2018.
- اعتقال مخطط تفجير الريحانية، الذي ذهب ضحيته 53 مواطنًا تركيًا وسوريًا عام 2013، يوسف نازك في اللاذقية وإحضاره إلى تركيا لمحاكمته في سبتمبر/ أيلول 2018.
- اعتقال 9 من منسوبي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بتهمة الاشتراك في قتل ضابطين تركيين خلال عملية غصن الزيتون، في سبتمبر/ أيلول 2018.
- في الخامس من أبريل/ نيسان 2018، صرح الناطق السابق باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أن جهاز الاستخبارات استطاع جلب 80 مسؤولاً وعنصرًا من جماعة غولن الإرهابية من 18 دولة، وذلك منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
المصدر
وكالات
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