أمريكا وروسيا
الاثنين 16 يوليو 2018 19:34

أبرز تصريحات بوتين وترمب في القمة الأمريكية الروسية

الرئيس الروسي فلادمير بوتين يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الروسي فلادمير بوتين يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب قمة طال انتظارها اليوم الإثنين، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين.

وتناول المؤتمر الصحفي عددا من القضايا بين البلدين، فضلا عن القضايا الدولية، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:-

بوتين: كل الظروف مواتية لتعاون فعال بشأن سوريا

بوتين: يجب تحقيق سلام ومصالحة في سوريا وهذا يحتاج إلى عمل مشترك

بوتين: ترمب أولى اهتماما خاصا بأمن إسرائيل

بوتين: روسيا والولايات المتحدة قد تعملان معا لتنظيم أسواق الطاقة العالمية

بوتين: كقوة عظمى في النفط والغاز يمكننا العمل مع الولايات المتحدة لتنظيم السوق العالمي

بوتين: روسيا والولايات المتحدة تواجهان معا خللا في توازن آليات الأمن العالمي والاستقرار

بوتين: لا يوجد أي إثبات بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما يقال بخصوص ذلك محض هراء

بوتين: روسيا لم تتدخل أبدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بوتين: لدى الجيشين الأمريكي والروسي تجربة جيدة في التنسيق وإنشاء قنوات للتعاون

بوتين: الاتفاق النووي مع إيران يضمن أن يكون برنامجها النووي سلمي

بوتين: أرحب بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية

ترمب: روسيا وأمريكا تعملان على المساعدة في ضمان أمن إسرائيل

ترمب: التعاون بين بلدينا في سوريا يمكنه إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح

ترمب يقول إنه أكد في محادثاته مع بوتين أهمية الضغط على إيران

ترمب: اتفقنا على أن روسيا لن تسمح لإيران بالاستفادة من هزيمة تنظيم الدولة

ترمب: لن نفوت أية فرصة لتحقيق السلم والأمن في عالمنا

ترمب: اتفقنا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بيننا لحماية مواطنينا من شر الهجمات الإرهابية

ترمب: التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو كارثة على بلدنا وقد جعلنا منقسمين

ترمب: صناديق الاقتراع هي التي منحتنا الانتصار في الانتخابات الرئاسية ولم يكن هناك أي تواطئ من جانبنا مع روسيا

ترمب: تغلبت على كلينتون بسهولة ولم تكن لنا صلة مع الروس

ترمب: أتمنى أن ألتقي مجددا مع بوتين لحل جميع المشاكل التي تواجهنا

ترمب: قمة هلسنكي مع بوتين "ليست سوى بداية"

ترمب: العلاقات مع روسيا كانت سيئة والآن تغيرت الأمور 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
أمريكا
روسيا
دونالد ترمب
فلادمير بوتين

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