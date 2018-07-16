أبرز تصريحات بوتين وترمب في القمة الأمريكية الروسية
وتناول المؤتمر الصحفي عددا من القضايا بين البلدين، فضلا عن القضايا الدولية، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:-
بوتين: كل الظروف مواتية لتعاون فعال بشأن سوريا
بوتين: يجب تحقيق سلام ومصالحة في سوريا وهذا يحتاج إلى عمل مشترك
بوتين: ترمب أولى اهتماما خاصا بأمن إسرائيل
بوتين: روسيا والولايات المتحدة قد تعملان معا لتنظيم أسواق الطاقة العالمية
بوتين: كقوة عظمى في النفط والغاز يمكننا العمل مع الولايات المتحدة لتنظيم السوق العالمي
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تواجهان معا خللا في توازن آليات الأمن العالمي والاستقرار
بوتين: لا يوجد أي إثبات بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما يقال بخصوص ذلك محض هراء
بوتين: روسيا لم تتدخل أبدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
بوتين: لدى الجيشين الأمريكي والروسي تجربة جيدة في التنسيق وإنشاء قنوات للتعاون
بوتين: الاتفاق النووي مع إيران يضمن أن يكون برنامجها النووي سلمي
بوتين: أرحب بالتعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية
ترمب: روسيا وأمريكا تعملان على المساعدة في ضمان أمن إسرائيل
ترمب: التعاون بين بلدينا في سوريا يمكنه إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح
ترمب يقول إنه أكد في محادثاته مع بوتين أهمية الضغط على إيران
ترمب: اتفقنا على أن روسيا لن تسمح لإيران بالاستفادة من هزيمة تنظيم الدولة
ترمب: لن نفوت أية فرصة لتحقيق السلم والأمن في عالمنا
ترمب: اتفقنا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بيننا لحماية مواطنينا من شر الهجمات الإرهابية
ترمب: التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو كارثة على بلدنا وقد جعلنا منقسمين
ترمب: صناديق الاقتراع هي التي منحتنا الانتصار في الانتخابات الرئاسية ولم يكن هناك أي تواطئ من جانبنا مع روسيا
ترمب: تغلبت على كلينتون بسهولة ولم تكن لنا صلة مع الروس
ترمب: أتمنى أن ألتقي مجددا مع بوتين لحل جميع المشاكل التي تواجهنا
ترمب: قمة هلسنكي مع بوتين "ليست سوى بداية"
ترمب: العلاقات مع روسيا كانت سيئة والآن تغيرت الأمور