أبرز المعلومات والأرقام عن مونديال قطر 2022

أمير قطر يتسلم استضافة كأس العالم بحضور رئيس "فيفا" والرئيس الروسي رويترز

مع إسدال الستار على فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، تحولت الأنظار كلها صوب النسخة التالية التي تستضيفها قطر عام 2022.

ومثلما نجحت النسخة المنتهية في تقديم وجه رائع لروسيا أمام العالم من خلال التنظيم الرائع والنجاح الجماهيري للبطولة، يأمل المنظمون في قطر أيضا أن تظهر النسخة التالية أفضل صورة ممكنة لقطر أمام العالم. وهذه أبرز الأرقام والمعلومات حول مونديال قطر 2022: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد أن مونديال 2022 سيكون لكل العرب.

أُعلن عن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 في ديسمبر/كانون الأول 2010.

أوفد المنظمون في قطر أكثر من 100 شخص إلى روسيا لمراقبة عملية التنظيم في المونديال.

يثق المنظمون في قطر بأن النسخة التالية ستبهر الجميع.

52 شهرا تبقت لانطلاق الفعالية الدولة الأضخم على أرض قطر. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر خلال إعلان استضافة قطر للمونديال في 2010 قطر في 2022 والتي ستكون أول نسخة من البطولة تقام في منطقة الشرق الأوسط.

الفيفا تتناقش مع قطر في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 فريقا بدلا من 32 كما في النسخ السابقة.

لا تزال الخطة المطروحة هي لاستضافة البطولة لتضم 32 منتخبا في ثمانية ملاعب أربعة منها في العاصمة الدوحة.

سيقام مونديال 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022.

يوافق نهائي مونديال 2022 في 18 ديسمبر/ كانون أول اليوم الوطني لدولة قطر.

تعهدت قطر بتقديم أحدث المنشآت والمرافق بما في ذلك أنظمة التبريد في الاستادات

درجات الحرارة في قطر خلال شهري نوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر/ كانون أول لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

يأمل منظمو المونديال القطري في تقديم تجربة تشبه "ليالي ألف ليلة وليلة". استاد خليفة الدولي أحد الاستادات التي سيقام عليها مونديال قطر 2022 وهذه أبرز تصريحات ناصر الخاطر الأمين العام المساعد للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال: أعتقد أنها ستكون فرصة فريدة، الحقيقة أنه نوع فريد ومختلف تماما من بطولات كأس العالم، ستجتذب فضول الجميع.

الوضع السياسي لم يؤثر علينا على الإطلاق، لكن سيكون هناك علامات استفهام بشأن مشاركة منتخبات دول الحصار في البطولة حال تأهلها.

زيادة عدد المنتخبات في البطولة إلى 48 منتخبا سيكون ممكنا، والقرار بهذا الشأن سيكون في مطلع 2019.

العدد الهائل من المشجعين في المونديال الروسي سيدفع المنظمين في قطر إلى إعادة التفكير في موقع منطقة المشجعين بالدوحة.

مطار الدوحة يمثل محورا إقليميا كبيرا ويمكن الوصول إليه بسهولة من كل مكان بالعالم.

وصول منتخبنا لما وصل إليه المنتخب الروسي في النسخة التي استضافتها بلاده سيكون نصرا هائلا. مطار حمد الدولي سيكون البوابة لدخول مشجعي مونديال 2022 إلى قطر