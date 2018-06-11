أبرز الاستعدادات لقمة ترمب مع كيم

تتجه أنظار العالم إلى سنغافورة حيث يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اللمسات الأخيرة على تحضيراتهما للقمة التاريخية التي تجمعهما غدا لأول مرة.

وفيما يلي أبرز المحطات حول الاستعدادات للقمة المرتقبة:



- وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة، بعد رحلة استغرقت 20 ساعة قادما من كندا حيث شارك في قمة مجموعة الدول السبع، وكان وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان في استقبال ترمب.



- وصل زعيم كوريا الشمالية إلى مطار شانجي في سنغافورة قبل ساعات من وصول ترمب، وتعد سنغافورة أبعد مكان يزوره كيم منذ توليه الزعامة مرتديا سترته الداكنة المميزة.

- لم يغادر زعيم كوريا الشمالية بلده إلا إلى الصين منذ توليه السلطة عام 2011، وكانت أخر زيارة له في مارس الماضي.

- كان في استقبال كيم وزير خارجية سنغافورة، وقد فاجئ الزعيم الكوري الجميع حيث وصل على متن طائرة أعارتها له الصين.

- شمل الوفد المرافق لكيم مسؤولين كبار من بينهم ري يونج هو، وزير خارجية كوريا الشمالية، وكيم يونج تشول وهو مساعد مقرب من كيم، وشوهدت كيم يو جونغ شقيقه كيم الصغرى ضمن الوفد.

- ضم الوفد المرافق لترمب وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي جون بولتون، كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

- قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين، إن القمة كلفت بلاده نحو 20 مليون دولار أمريكي.

- عقب وصوله بفترة قصيرة، التقى زعيم كوريا الشمالية مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قادما من فندق سانت ريجيس الذي يقيم فيه والمحاط بحراسة مشددة.

- في أول تصريحات له منذ وصوله قال كيم إن التاريخ سيسجل الدور الذي لعبته سنغافورة إذا نجحت هذه القمة.

- يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فندق شانغريلا المحاط بحراسة شديدة ويبعد عن فندق سانت ريجيس مسافة أقل من كيلو متر واحد.

- قال ترمب أثناء اجتماع عمل على مأدبة غداء مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أمس "أعتقد أن الأمور ستتم بشكل جيد جدا".

- سيكون هذا أول اجتماع بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي لا يزال في منصبه.



- سيجتمع الزعيمان صباح الثلاثاء بفندق كابيلا في جزيرة سنتوسا، وهو مبنى شيد إبان حقبة الاستعمار البريطاني، حيث كان يتناول فيه أفراد سلاح المدفعية بالجيش البريطاني الطعام، وصار بعد تجديده من أغلى فنادق سنغافورة.



- تبلغ مساحة سنتوسا 3.47 كلم2، وتعد ثالث أكبر جزيرة في سنغافورة، وهي قريبة من خط الاستواء، ويربطها بالجزيرة الرئيسية جسر بطول نصف كيلومتر.

- يشارك قرابة 5 آلاف شخص من وسائل الإعلام العالمية في تغطية هذا الحدث التاريخي.