أبرز الاستعدادات لقمة ترمب مع زعيم كوريا الشمالية

تتجه أنظار العالم إلى سنغافورة حيث يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اللمسات الأخيرة على تحضيراتهما للقمة التاريخية التي تجمعهما غدا لأول مرة.

وفيما يلي أبرز المحطات حول الاستعدادات للقمة المرتقبة:

- وصل الرئيس الأمريكي إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة، وبعد رحلة استغرقت 20 ساعة من كندا، وكان فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية سنغافورة في استقبال ترمب.

-وصل زعيم كوريا الشمالية إلى مطار شانجي في سنغافورة التي تعتبر أبعد مكان يزوره منذ توليه الزعامة مرتديا سترته الداكنة المميزة.

- لم يغادر زعيم كوريا الشمالية بلده إلا إلى الصين منذ توليه السلطة عام 2011، وكانت أخر زيارة له للصين في مارس الماضي.

- كان في استقبال كيم وزير خارجية سنغافورة. ووصل في طائرة أعارتها له الصين.

- شمل الوفد المرافق لكيم مسؤولين كبار من بينهم ري يونج هو، وزير خارجية كوريا الشمالية، وكيم يونج تشول وهو مساعد مقرب من كيم، وشوهدت كيم يو جونغ شقيقه كيم الصغرى ضمن الوفد.

- ضم الوفد المرافق لترمب وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز.

- قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين، إن القمة كلفت بلاده نحو 20 مليون دولار أمريكي.

- عقب وصوله بفترة قصيرة، التقى زعيم كوريا الشمالية مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قادما من فندق سانت ريجيس الذي يقيم فيه.

- في أول تصريحات له منذ وصوله قال كيم إن التاريخ سيسجل الدور الذي لعبته سنغافورة إذا نجحت هذه القمة.

- يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فندق شانغري.

- قال ترمب أثناء اجتماع عمل على مأدبة غداء مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أمس "أعتقد أن الأمور ستتم بشكل جيد جدا".

- سيكون هذا أول اجتماع بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي لا يزال في منصبه.

- سيجتمع الزعيمان صباح الثلاثاء بفندق كابيلا في جزيرة سنتوسا، وهو مبنى شيد إبان حقبة الاستعمار البريطاني، حيث كان يتناول فيه أفراد سلاح المدفعية بالجيش البريطاني الطعام، وصار بعد تجديده من أغلى فنادق سنغافورة.

- جزيرة سنتوسا مساحتها 3.47 كلم2، وهي ثالث أكبر جزيرة في سنغافورة، وهي قريبة من خط الاستواء، ويربطها بالجزيرة الرئيسية جسر بطول نصف كيلومتر.

- 5 آلاف شخص من وسائل الإعلام العالمية سوف يحضروا لتغطية هذا الحدث التاريخي.