السعودية
الاثنين 24 أغسطس 2020 20:15

"آل سعود لا يفهمون إلا القوة".. ناشط سعودي للعاطلين عن العمل: كونوا يدا واحدة (فيديو)

الناشط السعودي أنس الغامدي
الناشط السعودي أنس الغامدي
حساب الغامدي على تويتر
دعا الناشط السعودي أنس الغامدي، العاطلين عن العمل، أن يتجمعوا للمطالبة بحقوقهم، دون المشاركة السياسية.

وقال الغامدي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تويتر إن "الشعب يبكي في الهاشتاغات"، مؤكدا أن الوصول إلى الهدف يكون عبر توحيد الكلمة وأن يكونوا يدا واحدة.

وتفاعلا مع الدعوة، قال مغردون إنه حان الوقت لتغيير ما سموه "النمط المخزي من المناشدة والمطالبة".

واعتبر مغردون أن العائلة الحاكمة والحكومة السعودية لا يفهمون إلا القوة.

ورأى الكثير من المتفاعلين مع الفيديو أن النظام السعودي "تستند قوته وعناده على خوف الناس الوهمي".

ويواصل نشطاء سعوديون منذ أشهر تغريدهم عبر وسم #تجمع_العاطلين_السعوديين للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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