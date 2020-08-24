"آل سعود لا يفهمون إلا القوة".. ناشط سعودي للعاطلين عن العمل: كونوا يدا واحدة (فيديو)
وقال الغامدي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تويتر إن "الشعب يبكي في الهاشتاغات"، مؤكدا أن الوصول إلى الهدف يكون عبر توحيد الكلمة وأن يكونوا يدا واحدة.
توكلوا على الله ثم خذوا شهاداتكم شباب و شابات هذا وطنكم و لكم كل الحق فيه.— AnasAlghamdi أنس الغامدي (@AnasAlg32779382) August 23, 2020
الدين سمح لك يالمطالبة بكل الطرق المشروعة، #انتزع_حقك
#تجمع_العاطلين_السعوديين pic.twitter.com/d7gGmmeHRt
وتفاعلا مع الدعوة، قال مغردون إنه حان الوقت لتغيير ما سموه "النمط المخزي من المناشدة والمطالبة".
واعتبر مغردون أن العائلة الحاكمة والحكومة السعودية لا يفهمون إلا القوة.
ورأى الكثير من المتفاعلين مع الفيديو أن النظام السعودي "تستند قوته وعناده على خوف الناس الوهمي".
ويواصل نشطاء سعوديون منذ أشهر تغريدهم عبر وسم #تجمع_العاطلين_السعوديين للمطالبة بتوفير وظائف لهم.
أحسن الرأي، أنس!👌 https://t.co/U7uDtIWHyR— علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 23, 2020
منطق الدونية والتسول يغري الحكام العملاء بمزيد من الضغط على رقاب الشعوب— زُهيرة الأُقحوان (@aloqhoan) August 23, 2020
وهم يعلمون أن الشعوب مارد فتاك إذا انتفض فلا بقاء لهم ..
وللأسف نحن مازلنا لم ندرك قوتنا .. https://t.co/xWL44nfs7I
كلام منطقي صريح وواضح 👋رسالتك قوية يا أخي وحديثك مؤلم ذو شجون ينم عن مواطن صالخ وغيور يشعر بآلام شعبه ومعانات أهله في بلاد الحرمين التي ورطها الاستعمار بعصابة لصوص تلهط مداخيل النفط منذ 70 عاما ولليوم والشعب90% بلاسكن والراتب مايكفي الحاجة #انتزع_حقك #تجمع_العاطلين_السعوديين— عبد الله الإبـي .... الحساب الجديد (@abdullahebb) August 23, 2020
كلام ثمين ومهم للغاية الله يحفظك استاذ أنس— عدنان (@3_ddnann) August 23, 2020
آن الآوان لتغيير النمط المخزي من المناشدة والمطالبة ابن سعود ما يفهم إلا القوة
فقط اجتماع العاطلين في اماكن محددة باعداد كبيرة سيجعل النظام يذعن لمطالب العاطلين
النظام تستند قوته وعناده على على خوف الناس الوهمي
كل مسؤول يأتي لابد يكون هدفه وهمه الأول ملف توظيف العاطلين وليس برامج ومبادرات ونسب توطين وكلها على استحياء #تجمع_العاطلين_السعوديين https://t.co/z3NyfnYZ3s— غدير (@Ghadir_74) August 24, 2020
بيض الله وجهك أخي أنس وعلمك غانم— $$t.t ( أبوحاتم) t.t.$$ (@kNib2EZZia549Fc) August 23, 2020
انشهد إنك عطيتهم الزبدة
وزبدة الهرج نيشان على مايقولون
بن سعود مايمشي الا بدق الخشوم لأنه لئيم واللئيم ماتنفع معه المطالبات والمناشدات والا نهايتك يادارس الهندسة والطب والحاسب وبقية التخصصات نهايتكم بسطة شاي جمر وكل يوم مندوب البلدية طاب عليك
لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم— Aftermath | مابعد الكارثة (@AftermathMatrix) August 24, 2020
للمزيد:
مرتديا زي التخرج.. أكاديمي سعودي يبيع الشاي على الطريق (فيديو)