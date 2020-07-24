تركيا
الجمعة 24 يوليو 2020 14:40

آلاف المتابعين وإعجاب رئيس أمريكي.. تركيا تسمح للقطة "جلي" بالبقاء في آيا صوفيا (فيديو)

بآلاف المتابعين على تطبيق الصور إنستغرام، بل وحتى من رئيس أمريكي سابق معجب، أصبحت القطة "جلي" مشهورة تقريبا كشهرة المكان الذي تعيش فيه، آيا صوفيا في إسطنبول.

وأصبحت القطة رمادية اللون ذات العينين الخضراوين أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت عليها.
ومع قرار تحويل المتحف إلى مسجد، كان الأتراك يتساءلون عن مصير "جلي" وإن كانت ستحتاج للخروج من المكان، وطرح السؤال يوميا في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

جلي ستبقى في مكانها

وأعلنت السلطات التركية أن جلي يمكنها أن تبقى في المكان، وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جلي، مثلها مثل غيرها من القطط في المنطقة، ستبقى في الأماكن التي اعتادت العيش فيها.
وأوضح "ذاع صيت تلك القطة، وهناك العديد غيرها لم يتمتع بتلك الشهرة، ستظل تلك القطة هناك، وكل القطط مرحب بها في مساجدنا".

وأسعد هذا الخبر "أوموت باهتشجي" المرشدة السياحية التي أنشأت حسابا على إنستغرام للقطة جلي قبل أربع سنوات أصبح عليه الآن 48 ألف متابع،يمتلئ بصور جلي.
وقالت باهتشجي "بدأت جلي تلفت انتباهي في كل مرة أذهب فيها إلى آيا صوفيا، لأنها كانت تقف أمام الناس كعارضة أزياء... أتلقى رسائل من قبيل "جلي، سنأتي إلى إسطنبول لرؤيتك"، ‘إنه حقا شعور رائع".
و كانت محكمة تركية قد قضت هذا الشهر بأن تحويل المبنى إلى متحف كان أمرا غير  قانوني، في حين أعلن الرئيس أردوغان تحويل المبنى إلى مسجد مرة أخرى، على أن تقام أولى الصلوات فيه اليوم الجمعة.

المصدر
رويترز
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