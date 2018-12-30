الأحد 30 ديسمبر 2018 21:20
آسيا تايمز: قطر تغلبت على الحصار وتتنظر كأس العالم
قال تقرير لموقع آسيا تايمز إن قطر تغلبت على أسوأ تداعيات الحصار المفروض عليها منذ عام ونصف تقريبا.
أبرز ما ورد في التقرير
- إن عام 2019 المقبل، سيشهد مزيدا من التحسن فيما يتعلق بوضعها كقوة عالمية في مجال الغاز الطبيعي.
- قطر ستعمل خلال العام المقبل على عملية ضخمة لإعادة تجديد صناعة تسييل الغاز الطبيعي.
- ستواصل قطر أيضا العمل على مشروعات ضخمة للبنية الأساسية استعدادا لتنظيم كأس العالم عام 2022.
- نقل عن المحلل الاقتصادي رورير فايفي توقعاته بأن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2% خلال عام 2018 وأن يرتفع معدل النمو إلى 2.2% خلال عام 2019.
- مشروعات التطوير والتحديث لقطاع إنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال التي تعمل عليها قطر، ستزيد إنتاجها بنحو 40% في عام 2020.
- قطر لديها نحو 14% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي، كما أنها تورد أكثر من 27.6% من واردات العالم من الغاز الطبيعي المسال.
- آسيا هي أكبر أسواق الغاز المسال القطري، حيث يستهلك السوق الآسيوي 71% من صادراته.
- كشف عن أن توقيع الصين مؤخرا اتفاقا مع قطر لمضاعفة حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال إليها.
خلفيات:
- في يونيو /حزيران 2017 قطعت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وفرضت عليها حصارا جويا وبريا بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.
- فازت قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والمنتظر عقده في الدوحة.
المصدر
آسيا تايمز
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