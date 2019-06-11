آرت نت: "مخلّص العالم" في يخت محمد بن سلمان

قال موقع "آرت نت" المتخصص بالفنون، إن اللوحة الأغلى في العالم (مخلّص العالم) لرائد عصر النهضة ليوناردو دافنتشي، موجودة على يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يأتي ذلك بعدما جرى الحديث عن فقدان اللوحة منذ شرائها بمبلغ هائل قبل عام ونصف العام.

وذكر الموقع أن عدة مصادر، بينها مسؤولان اثنان شاركا في الصفقة، أكدا أن اللوحة وضعت على متن طائرة محمد بن سلمان واستقرت في يخته "سيرين" الذي تبلغ قيمته تقريبًا نفس قيمة اللوحة.

هنا لوحة "المخلّص":

بيعت اللوحة المنسوبة إلى دافنتشي بـ 450 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز للمزادات في نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بسعر حطم الأرقام القياسية لسوق الفن.

منذ ذلك الوقت، لم تعرض علنا اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتيمترًا وعرضها 45 سنتيمترًا وتُظهر المسيح خارجًا من الظلام، مباركًا بيد العالم وحاملًا بالأخرى كرة شفافة على شكل كوكب، ما طرح تساؤلات عن هوية مشتريها، وتساؤلات عن مكانها وأصالتها.

كان متخصصون أشاروا إلى إمكانية أن يكون تلاميذ لدافنتشي رسموا اللوحة، وليس معلّمهم نفسه.

لوحة المخلص أثناء عرضها أواخر 2017 في دار "كريستيز" للمزادات في نيويورك (فرانس برس)