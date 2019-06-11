الثلاثاء 11 يونيو 2019 14:09
آرت نت: "مخلّص العالم" في يخت الأمير محمد بن سلمان
قال موقع "آرت نت" المتخصص بالفنون، إن اللوحة الأغلى في العالم (مخلّص العالم) لرائد عصر النهضة ليوناردو دافنتشي، موجودة على يخت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يأتي ذلك بعدما جرى الحديث عن فقدان اللوحة منذ شرائها بمبلغ هائل قبل عام ونصف العام.
وذكر الموقع أن عدة مصادر، بينها مسؤولان اثنان شاركا في الصفقة، أكدا أن اللوحة وضعت على متن طائرة محمد بن سلمان واستقرت في يخته "سيرين" الذي تبلغ قيمته تقريبًا نفس قيمة اللوحة.
هنا لوحة "المخلّص":
- بيعت اللوحة المنسوبة إلى دافنتشي بـ 450 مليون دولار في مزاد نظمته دار كريستيز للمزادات في نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بسعر حطم الأرقام القياسية لسوق الفن.
- منذ ذلك الوقت، لم تعرض علنا اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتيمترًا وعرضها 45 سنتيمترًا وتُظهر المسيح خارجًا من الظلام، مباركًا بيد العالم وحاملًا بالأخرى كرة شفافة على شكل كوكب، ما طرح تساؤلات عن هوية مشتريها، وتساؤلات عن مكانها وأصالتها.
- كان متخصصون أشاروا إلى إمكانية أن يكون تلاميذ لدافنتشي رسموا اللوحة، وليس معلّمهم نفسه.
- الأوراق الرسمية تظهر أن معرض اللوفر في أبوظبي اقتناها لعرضها، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشاري الحقيقي هو الأمير السعودي بدر بن عبد الله لحساب ولي العهد بن سلمان، الذي لم يؤكد ولم ينفِ.
- هاوي جمع التحف الفنية والتاجر كيني سكيتشر، عزز هذه الفرضية، الإثنين، على موقع "Artnet" المتخصص بالفنون.
- سكيتشر: يبدو أن اللوحة وضعت على متن طائرة محمد بن سلمان واستقرت في يخته "سيرين".
- سكيتشر ذكر في مقاله عدّة مصادر، بينهما اثنان شاركا في الصفقة.
- سكيتشر قال متهكمًا: عُثر على اللوحة مهترئة -مقطعة إلى خمسة أجزاء أعيد تجميعها أثناء الترميم (...) ماذا يمكن أن تفعل بها بقع مياه مالحة؟
- الخبير يعتقد أن اللوحة ستبقى على متن اليخت ريثما تتمكن السعودية من تحويل منطقة العلا إلى موقع سياحي يجذب السياح الدوليين.
- في بداية العام، استضافت هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال غربي السعودية موسيقيين عالميين، أقاموا حفلاتهم على مسرح زجاجي وسط الآثار ما قبل الإسلامية.
المصدر
فرانس برس
الجزيرة مباشر
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