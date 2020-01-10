آخر كلماته "لا إله إلا الله".. وفاة داعية أثناء إلقاء موعظة في زفاف بالكويت [فيديو]
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة أبو خطاب، أثناء عظته وسط جمع كبير من المدعوين.
وكان الداعية يتحدث عن فضل الزواج وحقوق الزوج والزوجة، وفجأة قال "لا إله إلا الله" ثم انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، ليتضح فيما بعد وفاته عن عمر ناهز 83 عاماً.
وقال مغرد معلقا على المقطع "إن الداعية، رحمه الله، هو العم الطيب المبارك محمود عبد اللطيف عبد الباقي أبو خطاب فلسطيني، وهو مقيم في دولة الكويت الشقيقة منذ 50 عاماً، رحمه الله وتقبله في الصالحين".
وبحسب وسائل إعلام فإن أبو خطاب من قرية بلعا في طولكرم، وهو من مؤسسي لجنة زكاة العثمان في الكويت منذ أكثر من 47 سنة.
ونعى عدد من المدونين والنشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أبو خطاب داعين له بالرحمة والمغفرة.
سبحان الله !— د. فرحان بن عبيد (@Dr_Farhan_Obaid) January 9, 2020
توفي الأخ
محمود عبداللطيف أحمد عبدالباقي ( ابوخطاب) - من موظفي لجنة زكاة العثمان - #الكويت
وهو يلقي محاضرة
انتبه لآخر ما ذكر .. عن النبي ﷺ !
وآخر ما نطق به ..
اللهم إنَّا نسألك ميتة سوية وحسن خاتمة pic.twitter.com/4jQQEYObXd
إنا لله وإنا إليه راجعون— معاوية العايش (@moawya2016) January 9, 2020
تُوفي الداعية أبو خطاب قبل قليل أثناء كلمة له في خِطبة أحد الشباب؛
سبحان من وَفَّقه لنطق الشهادة ...
هنيئاً له على هذه الخاتمة.#الكويت pic.twitter.com/Wnirhjlky5
لحظة وفاة الشيخ محمود عبداللطيف عبدالباقي من اهل #فلسطين المقيمين في #الكويت خلال حديثه عن وفاة الرسول ﷺ— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 9, 2020
في ليلة جمعة وهو يلقي موعظة عامة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله
ما أجملها من خاتمة pic.twitter.com/FkrWPXvWS8
توفي قبل قليل العم (أبوخطاب)..— Salem Eid (@boabdullah707) January 9, 2020
أحد الصالحين المصلحين من أهل فلسطين في الكويت، وقبضه الله عزَّ وجلَّ وهو يلقي درسا على الناس .. وختم كلامه بـ لا إله إلا الله.. ثم قبضت روحه..
رحمه الله تعالى وغفر له..
ما أجملها من خاتمة #رحم_الله_أبا_خطاب pic.twitter.com/p2cqXzoZ8I
العم ابو خطاب رحمه الله تعالى ، كنت استمع له وهو— منذر المشارقة (@montherq1) January 9, 2020
يلقي كلمة بمناسبة خطبة ابن أخي ، ويذكرنا بفضل الزواج واخبر عن
نفسه أنه كان في العمره قبل ايام ، فإذا بملك الموت يحضر ليقبض روحه
من بيننا، وكأني بملك الموت يقول له قل لا إله الا الله لاني سأقبض روحك،
فقالها ثم توفي رحمه الله pic.twitter.com/OUYFpjJBED
حضر ملك الموت بين هذه الحشود واتم امر الله في قبض روح عبده..— suad A A Almanea🇰🇼💐🇰🇼 (@wardssbb) January 9, 2020
إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل إلى رحمة الله الرجل الصالح الرباني العامل في مجال الدعوة والنشاط الخيري في لجنة زكاة العثمان منذ عقود.. نحسبه على خير والله حسيبه .. ابو خطاب. pic.twitter.com/q4e8sBhMIL