دين ودعوة
الجمعة 10 يناير 2020 09:36

آخر كلماته "لا إله إلا الله".. وفاة داعية أثناء إلقاء موعظة في زفاف بالكويت [فيديو]

توفي الشيخ محمود عبد اللطيف الشهير بـ"أبو خطاب"، أحد الدعاة الفلسطينيين المقيمين في دولة الكويت أمس الخميس، أثناء إلقائه كلمة خلال زفاف أحد الشباب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة أبو خطاب، أثناء عظته وسط جمع كبير من المدعوين.

وكان الداعية يتحدث عن فضل الزواج وحقوق الزوج والزوجة، وفجأة قال "لا إله إلا الله" ثم انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، ليتضح فيما بعد وفاته عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقال مغرد معلقا على المقطع "إن الداعية، رحمه الله، هو العم الطيب المبارك محمود عبد اللطيف عبد الباقي أبو خطاب فلسطيني، وهو مقيم في دولة الكويت الشقيقة منذ 50 عاماً، رحمه الله وتقبله في الصالحين".

وبحسب وسائل إعلام فإن أبو خطاب من قرية بلعا في طولكرم، وهو من مؤسسي لجنة زكاة العثمان في الكويت منذ أكثر من 47 سنة.
ونعى عدد من المدونين والنشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أبو خطاب داعين له بالرحمة والمغفرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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