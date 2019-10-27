الأحد 27 أكتوبر 2019 09:14
آخر تطورات مقتل زعيم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي
أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، السبت، بعملية سرية في إدلب شمال غربي سوريا، صادق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
أبرز تطورات مقتل البغدادي
- رويترز: مصدران أمنيان عراقيان يقولان إنهما تلقيا تأكيدًا من داخل سوريا بمقتل زعيم تنظيم الدولة.
- نيوزويك عن مسؤول بالبنتاغون: قوات خاصة أمريكية حصلت على معلومات استخبارية من المكان ثم فجرته.
- رويترز: مسؤولان إيرانيان يقولان إن طهران تبلغت بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- نيوزويك عن مسؤول في البنتاغون: زوجتا البغدادي قتلتا في الغارة على وكانتا ترتديان سترات متفجرة.
- نيويورك تايمز عن مسؤول في البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي سيشارك بشكل مفاجئ ببرامج الأحد الصباحية بعد تصريح ترمب المرتقب عن سوريا.
- سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: التأكيد النهائي لمقتل البغدادي في انتظار نتيجة اختباري الحمض النووي والبصمات.
- نيوزويك عن مسؤول رفيع في البنتاغون: البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها.
- سي إن إن عن مسؤول أمريكي: CIA ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- نيوزويك نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في غارة صادق على تنفيذها ترمب.
- سي إن إن عن مسؤول أمريكي: الجيش الأمريكي استهدف أبو بكر البغدادي في غارة شمال غربي سوريا.
- رويترز عن مسؤول أمريكي: نفذنا عملية ضد زعيم تنظيم الدولة وليس واضحا إن كانت العملية نجحت.
- نيوزويك عن مسؤول رفيع بالبنتاغون: مقتل البغدادي في غارة بالمروحيات أمس السبت في إدلب شمال غربي سوريا.
- نيوزويك: ترمب صادق على عملية خاصة تستهدف زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر: شيء كبير للغاية حدث للتو.
- البيت الأبيض: تصريح هام للرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأحد بتوقيت واشنطن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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