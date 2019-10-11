الجمعة 11 أكتوبر 2019 01:26
آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية التركية شرق الفرات
واصل الجيش التركي والجيش الوطني السوري الحر تقدمهما في شمال سوريا، وبلغ عدد القرى التي تم السيطرة عليها منذ صباح اليوم 7 قرى وذلك ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي.
وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية:
التطورات الميدانية
- وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 174 ممن تصفهم بالإرهابيين منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شمال سوريا.
- الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الحميدية و بيرعشق شرقي تل أبيض.
- بلغ عدد القرى التي تم السيطرة عليها منذ صباح اليوم 7 قرى حيث سبق وأن سيطر مقاتلو الجيش الوطني على قرى تل فندر واليابسة والدادات والمشيرفة في تل أبيض وكشتو في رأس العين شمالي سوريا.
- المرصد السوري أحصى مقتل تسعة مدنيين و23 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية جراء الهجوم.
- في الجانب التركي، قتل ستة مدنيين، بينهم رضيع سوري وطفلة الخميس في قذائف اتهمت السلطات مقاتلين أكراد بإطلاقها.
- مراسل الجزيرة: الجيش التركي والمعارضة السورية المسلحة يقطعان شبكة طرق بين 5 مدن شرقي الفرات.
#مباشر | التطورات الميدانية لعملية #نبع_السلام التركية#سوريا #تركيا— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2019
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التطورات السياسية
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا تركيا الخميس الى "أن تنهي عمليتها في أسرع وقت"، منبهاً إياها من "خطر مساعدة تنظيم الدولة في إعادة بناء خلافته".
- لكن أردوغان خاطب الخميس منتقديه قائلاً "أيها الاتحاد الأوربي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3 ملايين و600 ألف مهاجر" سوري.
- أردوغان أضاف "سنفعل ما هو ضروري مع المساجين من تنظيم الدولة.. من يجب أن يبقوا في السجن سنبقيهم فيه، وسنرسل الآخرين إلى بلدانهم الأصلية، إذا قبلت هذه الأخيرة".
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا اليوم الخميس إلى وقف تصعيد الصراع في سوريا، وقال للصحفيين في كوبنهاغن "أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سوريا. من الضروري للغاية وقف التصعيد".
- الأمين العام للنيتو: ننتظر من تركيا ضبط النفس والقيام بإجراءات محسوبة لا تسبب مزيدا من المعاناة في سوريا.
- وزير خارجية تركيا: الأحداث الجارية تتعلق بأمننا القومي وهو أمر مصيري وجاهزون للرد على أي حملات تستهدفنا.
- رويترز عن نائب وزير الخارجية السوري: غير مستعدين لحوار مع قوات كردية انفصالية خانت بلادها ومدعومة من أمريكا.
- وزير خارجية تركيا: أردوغان أبلغ ترمب استعداده التعاون بشأن أفراد تنظيم الدولة في المناطق التي نسيطر عليها.
- وزير خارجية تركيا: إذا كانت عناصر تنظيم الدولة بالمنطقة الآمنة المزمع تأسيسها فسنعيدهم لبلدانهم الأصلية.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يدين العملية العسكرية التركية شمالي سوريا ويحذر مما اعتبره تطهيرا عرقيا للأكراد.
- وزير الخارجية التركي: هدف المرحلة الأولى من عملية نبع السلام هو تطهير منطقة بطول 120 كلم وبعمق 30 كلم.
- ترمب في تغريدة على تويتر: تواصلت مع تركيا والأكراد بهدف إنهاء الحرب التي لا نهاية لها.
- وسائل إعلام تركية: 17 جريحا إثر سقوط قذائف على مبنى حكومي في بلدة أقجة قلعة التركية على الحدود مع سوريا.
- وزير الخارجية الروسي: نتفهم القلق الشرعي لتركيا حيال أمن حدودها ونؤكد على حل هذه المخاوف في إطار اتفاقية أضنة.
- رئيس الوزراء اليوناني يقول إن بلاده تندد بالتوغل التركي في شمال سوريا.
- وزير الخارجية التركي: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد تقسيم سوريا.
- وزير الخارجية التركي: تركيا سترد في حال فرض أي عقوبات أمريكية عليها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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