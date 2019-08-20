الثلاثاء 20 أغسطس 2019 23:02
آبل تطلق بطاقتها الائتمانية.. كيف يمكن الحصول عليها؟
أطلقت شركة آبل الأمريكية، الثلاثاء، بطاقتها الائتمانية التي أعلنت عنها قبل نحو 5 أشهر ضمن حزمة من الخدمات الجديدة.
وأعلنت الشركة توفير بطاقتها الائتمانية التي تصدرها بالتعاون مع مجموعة بنك غولدمان ساكس المصرفية، لجميع العملاء في الولايات المتحدة.
أهم ما جاء في بيان آبل:
- الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آيفون والذين يستخدمون أحدث إصدار من نظام تشغيل آبل يمكنهم التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل كارد عبر تطبيق محفظة آبل (Apple Wallet).
- بطاقة آبل متاحة حاليا للعملاء في الولايات المتحدة ممن يملكون أجهزة أيفون 6 وما بعدها.
- بطاقة آبل الائتمانية سيكون لها نسختان، نسخة رقمية ستكون في تطبيق محفظة آبل على هاتف أيفون وستكون مخصصة للمشتريات على الإنترنت أو المشتريات من متجر آبل.
- النسخة الثانية هي بطاقة من التيتانيوم، لكنها على خلاف أغلب البطاقات الائتمانية الأخرى لن يكون عليها رقم البطاقة أو تاريخ انتهائها أو الرقم الأمني أو توقيع صاحب البطاقة، وذلك بهدف حماية وتأمين صاحب الحساب.
- بطاقة آبل ليس لها رسوم سنوية، كما أنها تمنح ميزة استرداد نسبة من قيمة المشتريات التي تتم باستخدام البطاقة.
- يسترد صاحب البطاقة 2٪ من قيمة مشترياته عندما يستخدم خدمة "آبل باي" المتوفرة في هواتف آبل، كما يسترد 1٪ من قيمة مشترياته إذا استخدم بطاقة آبل العادية، و3٪ من قيمة مشترياته من متجر آبل.
- أبرمت آبل أيضا اتفاقا مع شركة أوبر تكنولوجيز سيسترد العملاء بمقتضاه 3٪ من قيمة مشترياتهم على خدمات أوبر وأوبر إيتس.
المصدر
الجزيرة مباشر
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