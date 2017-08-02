شركات تكنولوجيا
الأربعاء 2 أغسطس 2017 01:16

آبل تربح 8.7 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر

شركة "آبل"
رويترز
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للإلكترونيات ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام المالي الحالي 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 8.72 مليارات دولار مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، والربع الثالث من العام هي أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ آيار ويونيو/ حزيران.

وذكرت الشركة أن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسبة 7.2% إلى 45.41 مليار دولار مقابل 42.36 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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شركة آبل
أرباح
آيفون
آيباد

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