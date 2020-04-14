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430 طبيبا بالسجون المصرية بدلا من مواجهة كورونا (فيديو)
كشف تقرير حقوقي نشرته منظمة نحن نسجل عن تغييب حوالي 430 طبيبا بالسجون المصرية وسط نقص شديد في عدد الأطباء بمصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووثق التقرير مئات حالات الاعتقال في صفوف الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي في مصر، ومن بينهم 9 طبيبات مسجونات على خلفية قضايا سياسية.
ووفقا لتقرير نحن نسجل، يوجد 83 من الأطباء المحبوسين في منطقة سجون طرة، والمعروفة بأنها أكثر السجون كثافة من حيث عدد المحبوسين، ويذكر أيضا أنه ومن المعروف أن القطاع الطبي المصري يعاني من نقص شديد في العنصر البشري من أطباء وممرضين وصيادلة من الأساس.