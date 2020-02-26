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وليد الوالي: أعداد وفيات كورونا أقل من الأنفلونزا الموسمية
قال د. وليد الوالي استشاري مكافحة الأمراض المعدية لبرنامج حوار مباشر إن كورونا( كوفيد 19)أحد فيروسات الأنفلونزا ولا يعتبر وباءًا عالميا حتى الآن ونسبة الوفيات 2% من عدد الإصابات و تعتبر أقل من أعداد الوفيات بالأنفلونزا الموسمية حتى الآن.
ونصح الوالي بضرورة تشخيص الحالة بسرعة والكمامات في الصيدليات لا تعطي وقاية كاملة ولكن جزءًا من الوقاية وبعد نصف ساعة تصبح غير فعالة، ونستعمل كمامات خاصة في المستشفيات تمنع الفيروس.
وتابع الوالي أن العدوى تنتقل في الهواء وباللمس لذلك من الأمور الأولية الهامة للوقاية من كروونا وكل الجراثيم الأخرى غسل اليدين وتطهيرهما بالمطهر والصابون العادي لقتل الجراثيم والابتعاد عن أي مصاب بمرض تنفسي والغذاء المتوازن يؤدي لتقوية لجهاز المناعة.