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وفيات للفيروس كورونا تسجل خارج الصين (فيديو)
ارتفع عدد الوفيات في الصين جراء وباء كورونا إلى 304 أشخاص، بينما تم الإعلان عن أول وفاة خارج البلاد في الفلبين، وأغلقت الصين مدينة وون شو وهي مدينة بعيدة عن بؤرة الفيروس كرونا الجديد ولم يعد مسموحا سوى لفرد واحد من العائلة أن يخرج مرة واحدة كل يومين ليقضي ضرورياتها فقط.
وأعلن البنك المركزي الصيني تخصيص نحو 173 مليار دولار لمكافحة الفيروس، وقد أصاب الفيروس منذ ظهوره في مدينة ووهان أكثر من 14 ألف شخص في أنحاء الصين ووصل إلى 24 بلدا وكانت معظم الإصابات في الخارج لأشخاص سافروا إلى الصين.