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وعد الخطيب: تمنيت الفوز بالأوسكار من أجل الشعب السوري
قالت المخرجة السورية وعد الخطيب التي نافست على جائزة الأوسكار هذا العام "كنت أتمنى الفوز بالأوسكار والصعود على المسرح حتى أوصل رسالة الشعب السوري الذي يحاول النظام وروسيا قتله، ونحاول نحن السوريين كتابة التاريخ الذي يريد النظام أن يمحوه بكل الطرق، لكن للأسف لم أحصل على هذه الفرصة".
وتابعت في حوار مع الجزيرة مباشر "حاولنا قبل الأوسكار إيصال بعض مقاطع من الفيلم لإيفانكا ترمب ومقابلتها، ونجحنا في ذلك وتم اللقاء معنا، وفي نفس توقيت قصف أكثر من ثلاثة ملايين سوري في إدلب يعيشون في الشوارع وتحت البرد القارس. تأثرت إيفانكا بكلامي عن قتل الأطفال وكانت إيجابية، لكن لا أعلق آمالا على هذا اللقاء".