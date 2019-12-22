وسوم بمختلف لغات العالم لمناهضة الانتهاكات الصينية ضد الإيغور (فيديو)
تصدرت قضية مسلمي الإيغور وما يتعرضون له من انتهاكات على يد حكومة الصين، تصدرت المشهد على منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت وسوم #الصين_تقتل_مسلمي_الإيغور، #الصين_بلد_إرهابي، #قاطعوا_المنتجات_الصينية بلغات مختلفة ضمن الأعلى تداولا عالميا.
وكانت الشرطة قد استخدمت القوة لفض مظاهرات خرجت في هونغ كونغ تضامنا مع مسلمي الإيغور ورفضا لانتهاكات الحكومة الصينية بحقهم، وذلك بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات في العديد من الدول ضد سياسات الحكومة الصينية تجاه الإيغور.