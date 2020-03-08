وزير الخارجية السوداني السابق: نرفض ونستنكر لقاء البرهان مع نتنياهو (فيديو)
استضافت حلقة المسائية البروفيسور إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ووزير الخارجية السوداني الأسبق، للحديث عن التطورات التي تشهدها الساحة السودانية، والتي من بينها اللقاء الأخير الذي جمع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو اللقاء الذي أحدث انقساما في الشارع السوداني.
ومن بين التطورات أيضا إعلان الحكومة السودانية الموافقة على مثول المطلوبين من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.